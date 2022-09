CareDx demuestra liderazgo global en el 29.° Congreso Internacional de The Transplantation Society

Más de 25 reseñas destacan el valor de AlloSure y AlloSeq cfDNA

BRISBANE, California–(BUSINESS WIRE)–CareDx, Inc. (Nasdaq: CDNA) – The Transplant Company™, enfocada en el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de soluciones de atención médica de valor destacado y diferenciación a nivel clínico para pacientes de trasplantes y cuidadores, anunció hoy su participación destacada en el 29.° Congreso Internacional de The Transplantation Society (TTS 2022), que se llevará a cabo del 10 al 14 de septiembre en Buenos Aires, Argentina.

Médicos especialistas en trasplantes presentarán datos de más de 25 reseñas para demostrar el valor del ADN libre de células derivadas de orígenes (dd-cfDNA) de AlloSure® y de AlloSeq cfDNA en la práctica clínica, y las tendencias emergentes y la innovación en materia de trasplantes, lo que incluye el uso de la inteligencia artificial y el posible uso de los servicios de pruebas moleculares de CareDx para la vigilancia de los xenotrasplantes.

“Como líder innovador en trasplantes, CareDx se complace en extender su presencia a nivel global con datos de más de 25 reseñas que se presentarán en el Congreso TTS, que goza de reconocimiento a nivel mundial”, comentó Reg Seeto, director ejecutivo y presidente de CareDx. “Esperamos también poder compartir información sobre la próxima oleada de innovación orientada a los desarrollos más recientes de AiKidney™ y AiCAV™”.

El Dr. Alexandre Loupy, de Paris Transplant Group, agregó: “Estoy muy ansioso por participar de la reunión y analizar de qué manera la inteligencia artificial transforma la atención que se les brinda a los pacientes al ayudar a los médicos a diseñar planes a medida en función del perfil de riesgo de un paciente en cuanto al factor de rechazo y complicaciones posteriores al trasplante”.

Acerca de CareDx – The Transplant Company

CareDx, Inc., con sede en Brisbane, California, es una compañía líder de soluciones de medicina de precisión enfocada en el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de soluciones médicas de valor destacado y diferenciación a nivel clínico para pacientes de trasplantes y cuidadores. CareDx ofrece servicios de pruebas, productos y atención médica digital a lo largo del recorrido de atención del paciente, tanto en los momentos previos como posteriores al trasplante, y es proveedor líder de información basada en la genómica para pacientes de trasplantes. Para más información, visite www.CareDx.com.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas relacionadas con CareDx, Inc., incluidas declaraciones sobre los posibles beneficios y resultados que pueden derivarse de la participación destacada de CareDx en el 29.° Congreso Internacional de The Transplantation Society (el “Congreso TTS”). Estas declaraciones prospectivas se basan en la información que se encuentra disponible actualmente para CareDx y en sus expectativas actuales, y solo son válidas a la fecha del presente, y se encuentran sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados esperados, incluidos los riesgos que generen que CareDx no obtenga los beneficios esperados de su participación en el Congreso TTS; los riesgos de que el Congreso TTS no se lleve a cabo en el lugar ni a la hora que se indican en el presente comunicado de prensa; los riesgos de que los datos presentados en el Congreso TTS no coincidan con las declaraciones realizadas en este comunicado de prensa; los factores económicos y de mercado generales; y otros riesgos que se analizan en las presentaciones de CareDx ante la SEC, incluido el Informe Anual del Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2021 y que CareDx presentó ante la SEC el 24 de febrero de 2022; el informe trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente al trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2022 presentado por CareDx ante la SEC el 5 de mayo de 2022; el informe trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente al trimestre que finalizó el 30 de junio de 2022 presentado por CareDx ante la SEC el 4 de agosto de 2022; y otros informes que CareDx haya presentado ante la SEC. Cualquiera de estos podría provocar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de CareDx difieran significativamente y de manera adversa respeto de aquellos previstos o implícitos en las declaraciones prospectivas de CareDx. CareDx renuncia expresamente a todo tipo de obligación, excepto según lo exija la ley, así como no asume ningún tipo de responsabilidad respecto de la actualización o revisión de dichas declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

CareDx. Inc.

Contacto con los medios de comunicación



Anna Czene



(818)731-2203



aczene@caredx.com

Contacto con inversores



Ian Cooney



(415) 722-4563



investor@CareDx.com