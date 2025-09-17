Cardi B anuncia su embarazo junto a Stefon Diggs

Después de que circularan rumores por la apariencia de su vientre durante un juicio en el que enfrenta cargos por presunta agresión a una agente de seguridad, Cardi B confirmó que está esperando un hijo junto al jugador de la NFL Stefon Diggs.

La rapera compartió la noticia este miércoles en una entrevista para CBS Mornings, donde explicó que su cuarto bebé nacerá antes del inicio de su primera gira de estadios, Little Miss Drama, prevista para febrero.

“Voy a tener un bebé con mi novio. He estado trabajando mucho, pero lo hago mientras estoy creando un bebé”, comentó la artista, quien además destacó el apoyo mutuo que mantiene con Diggs. “Siento que somos realmente geniales, que somos los mejores en lo que hacemos”, añadió.

Cardi, que ya es madre de tres hijos junto al rapero Offset, admitió que aún no le ha comunicado la noticia a sus padres. “Sentí que podía decirlo en mi tiempo libre, no me voy a esconder”, afirmó, dejando claro que prefiere compartir este momento bajo sus propios términos.