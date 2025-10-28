Carbon Measures y la Cámara de Comercio Internacional lanzan un panel técnico de expertos sobre contabilidad del carbono

NUEVA YORK Y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Carbon Measures y la Cámara de Comercio Internacional (CCI) anunciaron hoy la formación de un panel de expertos independientes que trabajará para desarrollar las directrices y los pasos de implementación para establecer un sistema global de contabilidad de emisiones de carbono basado en principios de contabilidad financiera.





El Panel Técnico de Expertos sobre Contabilidad del Carbono estará compuesto por expertos del ámbito académico, la contabilidad financiera, la industria y la sociedad civil, que representan diversas perspectivas y geografías. Juntos, definirán los principios, el alcance y las aplicaciones de un sistema de contabilidad de emisiones de carbono basado en principios de contabilidad financiera. Dicho sistema tiene por objetivo proporcionar datos precisos, transparentes, verificables y oportunos a nivel de empresa y productos, garantizando que cada tonelada de emisiones de carbono se contabilice una sola vez y se atribuya correctamente en cada etapa de la cadena de valor.

El panel estará copresidido por Amy Brachio, directora ejecutiva de Carbon Measures, y Karthik Ramanna, profesor de Negocios y Políticas Públicas y director de la Beca de Liderazgo Transformacional de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, y cofundador e investigador principal del E-ledgers Institute. S&P Global Commodity Insights, proveedor independiente líder de información, análisis, software de infraestructura del mercado de carbono y precios de referencia para los mercados globales de materias primas y energía, y una división de S&P Global (NYSE: SPGI), actuará como socio de conocimiento independiente del panel. En las próximas semanas, la ICC lanzará una convocatoria para presentar candidaturas para formar parte del panel de expertos, del consejo asesor y como socio de conocimiento.

”Este panel reunirá a expertos de todo el mundo, representando a las comunidades de contabilidad financiera, ingeniería química, negocios y academia, para desarrollar principios y vías de implementación que hagan realidad un marco global de contabilidad del carbono”, comentó Amy Brachio, directora ejecutiva de Carbon Measures. ”Este es un paso necesario que amplía y mejora los sistemas actuales para impulsar las fuerzas del mercado, lo que mejora la transparencia y puede ser utilizado por los responsables políticos para respaldar una regulación que alinee incentivos, libere capital y, en última instancia, reduzca las emisiones. El panel ayudará a diseñar el sistema necesario para proporcionar datos oportunos y precisos que garanticen el seguimiento y la atribución correcta del carbono, ya que no se puede gestionar eficazmente lo que no se puede medir con precisión”.

”La ICC desempeña un papel fundamental en el apoyo a empresas de todo el mundo”, comentó Andrew Wilson, subsecretario general de la ICC. ”Durante casi 100 años, hemos convocado a las industrias para establecer estándares que las empresas puedan adoptar a nivel internacional. Con una red de 45 millones de empresas en 170 países, sabemos que existe una demanda para un cambio que mejore la precisión del mercado en torno al seguimiento del carbono y permita a las empresas diferenciar sus productos”.

“Hace unos 90 años, un pequeño grupo de expertos del mundo empresarial y académico se reunió en aras del interés público general para crear los PCGA para las cuentas financieras. Su innovación permitió que los mercados de capitales alcanzaran una escala sin precedentes”, explicó Karthik Ramanna, profesor de Negocios y Políticas Públicas y director de la Beca de Liderazgo Transformacional de la Universidad de Oxford. “Hoy en día, nos encontramos en una etapa en la que se necesita un conjunto similar de principios contables rigurosos, tecnológicamente agnósticos y políticamente neutrales para las emisiones de la cadena de suministro. Si se aplican correctamente, estos principios pueden aprovechar todo el potencial del capitalismo para acelerar la descarbonización e impulsar la abundancia energética”.

“S&P Global Commodity Insights se complace en ser el socio de conocimiento independiente para esta importante iniciativa de armonizar la cuantificación, la presentación de informes y la contabilidad de emisiones a nivel de productos”, explicó Dave Ernsberger, copresidente de S&P Global Commodity Insights. “Nuestra amplia y sólida experiencia en los mercados de materias primas, que incluye datos, análisis y, en particular, sostenibilidad y cuantificación de emisiones, será fundamental para la coalición en su labor hacia el logro de sus objetivos”.

El panel hará lo siguiente:

Inventariar los enfoques existentes para la contabilidad de las emisiones de carbono, junto con las fortalezas, los desafíos y las oportunidades para generar alineación;

Desarrollar principios rectores para un marco de contabilidad de emisiones de carbono que se base en los atributos positivos de los enfoques de contabilidad de emisiones de carbono existentes, aborde los desafíos a las prácticas actuales y permita la alineación global; los principios rectores también considerarán los aprendizajes de la química, las prácticas de contabilidad financiera y los éxitos del establecimiento de normas a nivel de productos;

Aplicar los principios para elaborar propuestas que sustenten su adopción por parte de los encargados de establecer normas y de formular políticas;

Desarrollar hojas de ruta de implementación detalladas a nivel de producto para fomentar la adopción en el mundo real;

Recomendar formas de mejorar la calidad de los datos, los métodos y la gobernanza para lograr una alineación global y generar consenso entre las partes interesadas;

Determinar una hoja de ruta para la implementación, incluidos creadores de normas propuestos para la adopción y condiciones que deben existir para apoyar una adopción exitosa a gran escala, como organizaciones implementadoras, normas de certificación, requisitos de cumplimiento, educación y supervisión; y

Publicar y avalar informes y publicaciones revisadas por pares.

Para obtener más información sobre las medidas de carbono, visite carbonmeasures.org. Puede encontrar más información sobre la Cámara de Comercio Internacional en iccwbo.org. Para obtener información sobre S&P Global Commodity Insights, visite www.spglobal.com/commodity-insights.

Acerca de Carbon Measures

Carbon Measures (Medidas de Carbono) es una coalición global de empresas líderes comprometidas por promover un marco de contabilidad de carbono basado en un libro mayor que brinde datos precisos, verificables y oportunos sobre las empresas y los productos. Además, Carbon Measures exige una política nueva que impulse la innovación, la competencia y las soluciones basadas en el mercado para reducir las emisiones.

Acerca de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) representa institucionalmente a más de 45 millones de empresas en más de 170 países. Su misión es lograr que los negocios funcionen para todos, todos los días y en todas partes. Mediante una combinación única de defensa, soluciones y establecimiento de normas, promovemos el comercio internacional, la conducta empresarial responsable y un enfoque global de la regulación, además de ofrecer servicios de resolución de disputas líderes en el mercado. Entre nuestros miembros se incluyen muchas de las principales empresas, pymes, asociaciones empresariales y cámaras de comercio locales del mundo.

Acerca de S&P Global Commodity Insights

En S&P Global Commodity Insights, nuestra visión integral de los mercados globales de energía y materias primas permite a nuestros clientes tomar decisiones con convicción y generar valor sostenible a largo plazo. S&P Global Commodity Insights es una división de S&P Global (NYSE: SPGI). S&P Global es el proveedor líder mundial de calificaciones crediticias, índices de referencia, análisis y soluciones de flujo de trabajo en los mercados globales de capitales, materias primas y automoción. Con cada una de nuestras ofertas, ayudamos a muchas de las principales organizaciones del mundo a desenvolverse en el panorama económico para que puedan planificar el futuro, hoy mismo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

PRENSA

media@carbonmeasures.org

Randa.ELTAHAWY@iccwbo.org

kathleen.tanzy@spglobal.com / melissa.tan@spglobal.com