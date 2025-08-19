Capvidia ofrece MBD para proveedores con modelos 3D visibles para humanos basados en navegador vinculados a QIF/STEP

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Capvidia, líder mundial en software de definición basada en modelos (MBD) y de empresas basadas en modelos (MBE), anunció un hito importante para MBDVidia: modelos HTML 3D visibles para humanos sincronizados con QIF y STEP AP242. El resultado es una MBD OEM que los proveedores pueden usar en cualquier lugar sin necesidad de CAD.









Cómo funciona:

MBDVidia publica QIF/STEP basado en estándares desde CAD nativo (Creo, CATIA, SOLIDWORKS, Autodesk, etc.) y ahora genera un HTML vinculado visible (y un PDF). Cualquier navegador puede abrir el modelo 3D interactivo y la PMI, lo que proporciona a las áreas de compras, fabricación, calidad y el taller una visión compartida y autorizada de forma intuitiva.

Por qué es importante para los proveedores:

No hacen falta cupos CAD: Abra el modelo 3D interactivo + PMI en cualquier navegador moderno. Solicitudes de cotización (RFQ) más rápidas: Vea características, GD&T y tolerancias en 3D para cotizar con precisión. Menos errores: El archivo visible se vincula a QIF/STEP y CAD nativo (se preserva la intención de diseño). Click-through de la Lista de características: Salte desde cada característica a la PMI exacta en el modelo. Amigable con el taller: Haga zoom, seccione, filtre la PMI; posibilidad de ejecutar en tablets o quioscos. Listo para calidad: El archivo QIF vinculado acelera la trazabilidad FAI/PPAP y preparada para auditoría. Cambios claros: La trazabilidad del modelo a las características mejora el manejo del documento de ECO. Inicio en 2D → escalamiento en 3D: Utilice HTML como una vía de acceso sin complicaciones desde los archivos PDF.

“Capvidia busca simplificar la colaboración entre fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores”, afirmó Tomasz Luniewski, director ejecutivo de Capvidia. ”Al combinar QIF/STEP basado en estándares con una vista interactiva en el navegador, hacemos que la MBD sea universalmente accesible para que los equipos de presupuesto, programación y calidad puedan avanzar con mayor rapidez y menos errores”.

Acerca de Capvidia

Capvidia es la autoridad mundial en MBD/MBE. Hacemos del modelo 3D la fuente única de verdad, generando automáticamente PMI y características para eliminar la adición manual de llamadas (o callouts) y automatizar los flujos de trabajo, desde el diseño hasta la calidad. Nuestro software, que se basa en estándares abiertos (QIF, STEP AP242) y CAD nativo, ofrece interoperabilidad real entre CAD, CAM, CMM y PLM, sin que se pierda la intención de diseño. El resultado es un hilo digital completo, auditable y trazable que vincula cada requisito con resultados reales entre fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores. Con la confianza de los principales fabricantes de los sectores aeroespacial, de defensa, de dispositivos médicos e industrial, Capvidia ayuda a los equipos a avanzar con mayor rapidez, a demostrar el cumplimiento y a colaborar con confianza.

