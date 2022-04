CapVest adquiere Second Nature Brands, el creador estadounidense de aperitivos y golosinas de primera calidad

La plataforma alimentaria estadounidense aprovecha la creciente demanda de aperitivos y golosinas de mejor calidad para usted

LONDRES & DETROIT–(BUSINESS WIRE)–Los fondos gestionados por CapVest Partners LLP (“CapVest”), uno de los principales inversores internacionales de capital privado, han cerrado la adquisición de Second Nature Brands (“la empresa”), un creador con sede en Michigan de aperitivos y golosinas de primera calidad, nutritivos y mejores para usted, como Kar’s Nuts, Second Nature Snacks y Sanders Chocolates, a un fondo de capital privado afiliado a Palladium Equity Partners, LLC.

Con un legado de más de 140 años, la empresa es líder en el mercado de aperitivos y golosinas de rápido crecimiento, centrándose en las necesidades nutricionales y de estilo de vida de los consumidores preocupados por su salud. Las marcas de la empresa incluyen Kar’s Nuts, la marca número uno en mezclas de frutos secos que ofrece aperitivos más saludables para llevar, Second Nature Snacks, pionera en aperitivos y mezclas premium de frutos secos naturales, sin verificación de organismos genéticamente modificados (OGM), creados para un estilo de vida saludable y en movimiento, y Sanders Chocolates, líder en caramelos de sal marina de primera calidad, cocinados en un hervidor de agua.

Con respecto a la transacción, Othmane Khelladi, socio de CapVest, dijo: “Second Nature Brands es una plataforma muy interesante con planes ambiciosos para aumentar su presencia en el atractivo mercado de los aperitivos y las golosinas. A través de nuestra propiedad, esperamos apoyar a Vic Mehren y su equipo de clase mundial para acelerar el crecimiento mediante una inversión mayor en la innovación de productos, el liderazgo de la categoría y mediante la ampliación de la plataforma existente a través de adquisiciones transformacionales.”

En nombre de Second Nature Brands, su director general, Vic Mehren, dijo: “Nuestra asociación con Palladium ha sido extraordinariamente exitosa y les agradecemos su contribución a Second Nature Brands. Con su apoyo, y gracias a los esfuerzos de los miembros de nuestro gran equipo de Second Nature Brands, ésta se ha transformado en una líder dentro de snacks y golosinas. Ahora estamos encantados de asociarnos con CapVest para nuestra próxima fase de crecimiento. La amplia experiencia del equipo de CapVest en el sector de la alimentación será muy valiosa para desarrollar nuestra plataforma de snacks y golosinas de forma orgánica e inorgánica con adquisiciones estratégicas”. CapVest lleva más de 20 años invirtiendo en empresas alimentarias de todo el mundo y tiene un profundo conocimiento del sector de la alimentación. Entre sus éxitos recientes se encuentra la transformación de Valeo Foods, que pasó de ser un negocio exclusivamente irlandés con menos de 200 millones de euros de ventas a un grupo líder mundial de alimentación a temperatura ambiente con más de 1.100 millones de euros de ventas netas que opera en más de 106 mercados de todo el mundo.

CapVest fue asesorada por William Blair (fusiones y adquisiciones) y Willkie Farr & Gallagher (jurídico).

Acerca de CapVest

CapVest es un importante inversor internacional de capital privado que se asocia con empresas ambiciosas que suministran bienes y servicios esenciales para transformar sus negocios. Como inversor activo y paciente, CapVest ha establecido un sólido historial de éxito en la obtención de atractivos rendimientos trabajando estrechamente con la dirección en la transformación del tamaño y la escala de las empresas de su cartera a través de una combinación de crecimiento orgánico y liderado por adquisiciones. Para más información, visite www.capvest.co.uk

Acerca de Second Nature Brands

Second Nature Brands es un creador líder de aperitivos y golosinas que mejoran la vida, de forma natural. Invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos, en la selección de ingredientes y en procesos empresariales innovadores, Second Nature Brands está reinventando los aperitivos y las golosinas de alta calidad y más saludables. Bajo su creciente familia de marcas, Kar’s Nuts®, Second Nature Snacks® y Sanders Chocolates®, Second Nature Brands cuenta con una amplia red de distribución en los Estados Unidos y una creciente presencia en el comercio electrónico directo al consumidor. En la actualidad, Kar’s Nuts® y Second Nature Snacks® son dos de las marcas de mezclas de frutos secos más vendidas del país, incluida la marca Kar’s Sweet ‘n Salty

Mezcla. Sanders Chocolates es uno de los mayores fabricantes de caramelos de sal marina en lotes pequeños y cocinados en hervidor de agua de los Estados Unidos (www.secondnaturebrandsus.com), Kar’s Nuts (www.karsnuts.com), Second Nature Snacks (www.secondnaturesnacks.com), y Sanders Chocolates (www.sanderscandy.com)

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Para más información por favor contacte:



Ben Valdimarsson, Reputation Inc



bvaldimarsson@reputation-inc.com

+44 7889805930