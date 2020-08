Capturan y torturan a médico que denunció la precariedad de los centros de salud en Honduras

El médico hondureño Marco Eliud Guirón, quien denunció la precariedad de los centros de salud en el país, fue capturado y torturado por elementos de la Policía Nacional la noche del lunes en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Lo que era una acusación por supuestas amenazas a muerte a otro ciudadano, se convirtió en un nuevo abuso policial ordenado por altas esferas del gobierno, según denunció el mismo galeno.

A pesar de encontrarse bajo custodia de la Policía y de no oponer resistencia el médico fue golpeado por hombres encapuchados en una de las celdas de la posta policial, conocida en Honduras como Core 7.

Esta mañana, el galeno fue trasladado a un centro asistencial por las lesiones que le provocaron las torturas de los uniformados y que estaría ligada a las declaraciones del profesional de la medicina en contra del actual gobernante Juan Orlando Hernández.

CAPTURA

La captura y traslado a un centro policial fue informado por el mismo médico, por medio de su cuenta de Facebook, utilizando una transmisión en vivo para solicitar ayuda de organismos defensores de los derechos humanos.

Posted by Marco Eliud Giron on Monday, August 10, 2020

Tras su llegada al Core 7 su abogado defensor y periodistas opositores al gobierno que dieron cobertura al hecho denunciaron varias acciones irregulares que violentaban el debido proceso.

Entre las denuncias se encuentra la de negarle el ingreso al abogado defensor para constatar su estado de salud, para rendir declaratoria y otros abusos fueron documentados, dejando en evidencia el estado de indefensión de los hondureños.

Esta madrugada, su esposa denunció que el galeno fue golpeado y torturado en una de las celdas de la posta policial; lesiones que lo llevaron hasta un centro asistencial.

AMENAZAS CON ARMA

Por su parte, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en el cual aseguran que la captura obedece a que el médico amenazó a una pareja utilizando un arma de fuego, calificando el delito como atentado contra el orden público.

El comunicado fue emitido una hora después que el galenos fue arrestado y que la noticia se viralizó en las redes sociales.

REACCIONES

La noticia generó la indignación de los hondureños y la reacción de varios líderes de oposición, entre ellos el expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales.

Organismos defensores de los derechos humanos y el Colegio Médico de Honduras (CMH) se desplazó hasta el lugar para apoyar al médico que fue objeto de abuso policial.

Las acusaciones que falsamente imputan al Dr. Eliud Girón, no llegan ni a faltas, los fiscales no tienen porque procesarlo criminalmente. Debe ser liberado de forma inmediata. El estado de sitio no justifica la persecución de ningún opositor @JuanOrlandoH

— Manuel Zelaya R. (@manuelzr) August 11, 2020