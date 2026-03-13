El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera fue capturado la madrugada de este viernes en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Esto ocurrió durante un amplio operativo contra el narcotráfico realizado por fuerzas de seguridad y autoridades judiciales.

La detención fue ejecutada en un operativo conjunto de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía de Sustancias Controladas. Estas entidades lograron ubicar y rodear al sospechoso junto a integrantes de su estructura criminal.

Marset es considerado uno de los principales objetivos internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. La DEA lo ubicaba entre los narcotraficantes más buscados por su presunta participación en redes de tráfico de drogas en Sudamérica.

Las autoridades aún no han brindado detalles completos sobre el operativo ni sobre los procesos judiciales que enfrentará el detenido. Entretanto, continúan las investigaciones para determinar el alcance de la organización que presuntamente dirigía.

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