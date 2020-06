Capturados los 4 policías que participaron en homicidio de Floyd

Los policías Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane que participaron junto Derek Chauvin en el arresto y asesinato de George Floyd, fueron capturados y trasladados a una prisión. Lane, de 37 años, Kueng, de 26, y Thao, de 34, ahora están acusados de ayudar e incitar a homicidios en segundo grado.

Derek Chauvin, de 44 años, fue arrestado la semana pasada y se encuentra recluido en las instalaciones del Departamento de Correccionales de Minnesota en Oak Park. Su fianza se incrementó a $ 1 millón el miércoles, según muestran documentos judiciales.

Los policías Lane, Kueng y Thao fueron detenidos el miércoles y se les impuso una fianza de $ 1 millón, por la participación en el homicidio de Floyd, según muestran los registros de la cárcel del condado.

El abogado de Kueng, Tom Plunkett, dijo en un comunicado que a su cliente “se le pidió que se entregara para enfrentar cargos” el miércoles por la tarde.

El asesinato en segundo grado y ayudar y alentar el asesinato en segundo grado se castigan con hasta 40 años de prisión. El homicidio y la ayuda son punibles con hasta 10 años de prisión.

Dos autopsias en Floyd determinaron que murió por homicidio. La jefa de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, despidió a los cuatro oficiales y dijo que fueron “cómplices” de la muerte de Floyd, y la familia de Floyd y los manifestantes en todo el país han pedido que sean arrestados y condenados por el asesinato.Según el video y la denuncia penal, Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd cuando Floyd declaró que no podía respirar, mientras los testigos protestaban que estaba muriendo, e incluso Lane pidió dos veces que lo pusiera de lado. Aún así, Chauvin mantuvo su rodilla.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo que los nuevos cargos presentados contra los cuatro agentes involucrados en la muerte de George Floyd están “justificados por los hechos y la ley”.

“Recopilamos todos los hechos que pudimos, revisamos los estatutos penales, examinamos la jurisprudencia, nos consultamos entre nosotros y llegamos a estos cargos. Creemos que están justificados por los hechos y la ley”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre el posible impacto de los cargos en las protestas de todo el país, Ellison respondió: “La búsqueda de la justicia siempre es buena y correcta. Y quiero señalarles que esperamos que sigan planteando la causa de la justicia, pero que lo hagan de manera pacífica. Es su derecho expresarse. Y con eso diré que deben continuar en sus propias comunidades para reunirse, para construir una relación justa entre la policía y la comunidad. Necesitamos artes y entretenimiento para inspirarnos hacia la justicia. Necesitamos a todos. Hay mucho más que hacer además de este caso y le pedimos a la gente que haga eso “.

Ellison agregó que el camino para “construir justicia y equidad en nuestra sociedad” será “un trabajo lento y difícil”.

“Ese trabajo es el trabajo de todos nosotros. No necesitamos esperar a la resolución e investigación de este caso para comenzar ese trabajo. Necesitamos ciudadanos, vecinos, líderes en el gobierno y en las comunidades religiosas, activistas civiles y de derechos humanos. , para comenzar a reescribir las reglas para una sociedad justa ahora “, dijo Ellison.

Benjamin Crump, abogado de la familia Floyd, dijo en Twitter que la familia estaba satisfecha con los nuevos cargos.

Este es un momento agridulce. Estamos profundamente satisfechos de que (Ellison) haya tomado medidas decisivas, arrestando y acusando a TODOS los oficiales involucrados en la muerte de # GeorgeFloyd e incrementando el cargo contra Derek Chauvin por delito grave de asesinato en segundo grado”, dijo. .Aún así, dijo que cree que Chauvin debería ser acusado de asesinato en primer grado, lo que requiere intención, y los cargos solo representan los primeros pasos hacia la justicia.

FAMILY’S REACTION: This is a bittersweet moment. We are deeply gratified that @AGEllison took decisive action, arresting & charging ALL the officers involved in #GeorgeFloyd's death & upgrading the charge against Derek Chauvin to felony second-degree murder. #JusticeForGeorge pic.twitter.com/jTfXFHpsYl

— Benjamin Crump, Esq. (@AttorneyCrump) June 3, 2020