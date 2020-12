Capital Power Pide Dos Turbinas de Gas Mitsubishi Power JAC para Ayudar a Lograr el Objetivo de Carbono Neutral

Las unidades de ciclo combinado serán los generadores de energía de gas natural más eficaces de Canadá

Las unidades están configuradas para futuras emisiones de carbono neutras mediante la utilización de hidrógeno

LAKE MARY, Florida–(BUSINESS WIRE)–Para acelerar los planes hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, Capital Power (TSX: CPX) ha pedido dos turbinas de gas Mitsubishi Power M501JAC para reabastecer sus Unidades Genesee 1 y 2 en Alberta, Canadá, de carbón a gas natural. Las unidades combinarán las mejores turbinas de combustión refrigeradas por aire de Mitsubishi Power y generadores de vapor de recuperación de calor con los generadores de turbinas de vapor existentes. Con una eficacia superior al 64 por ciento, las unidades Genesee serán las plantas de ciclo combinado más eficaces de Canadá. La planta proporcionará 1360 megavatios (MW) de capacidad neta, y la intensidad de las emisiones de carbono disminuirá en aproximadamente un 60 por ciento a un nivel por debajo del punto de referencia de la regulación de Innovación Tecnológica y Reducción de Emisiones (Technology Innovation and Emissions Reduction, TIER) de Alberta.





Las turbinas de gas M501JAC utilizan hidrógeno para soportar la descarbonización futura. Podrán operar con una mezcla de gas natural y con hasta un 30 por ciento de hidrógeno. Las unidades se pueden convertir en el futuro para que funcionen con un 100 por ciento de hidrógeno y sin emisiones de carbono, lo que mejora la posición de Capital Power como uno de los generadores de energía a gran escala más limpios de Canadá.

“ Capital Power está siguiendo una estrategia hacia un futuro con bajas emisiones de carbono con el objetivo de ser neutras de carbono antes de 2050”, indicó Brian Vaasjo, presidente y director ejecutivo de Capital Power. “ El reabastecimiento de las Unidades Genesee 1 y 2 con tecnología Mitsubishi Power posicionará a la estación Genesee libre de carbón en 2023, con 3,4 megatoneladas de reducciones de emisiones de carbono anuales, y la posicionará para reducciones adicionales de emisiones de carbono en el futuro”.

El cronograma del proyecto de reabastecimiento exige que las unidades operen en modo de ciclo simple de gas natural durante la construcción, lo que permite que la estación Genesee esté libre de carbón en 2023, y se espera que el reabastecimiento se complete en la Unidad 1 en 2023 y en la Unidad 2 en 2024. Se espera que el proyecto emplee hasta 500 trabajadores durante las fases pico de construcción.

La flexibilidad y la eficacia de las turbinas de gas M501JAC permitirán a Capital Power equilibrar aún más recursos de energía renovable intermitentes en Alberta. Capital Power está agregando aproximadamente 260 MW de energía solar y eólica con entrega desde ahora hasta 2022.

Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, expresó: “ Mitsubishi Power se complace en apoyar el proyecto de reabastecimiento de Capital Power para convertir el carbón en gas natural y, finalmente, en hidrógeno con cero emisiones de carbono. La estación se convertirá en un modelo de confiabilidad, disponibilidad, eficacia y sustentabilidad. Capital Power se está preparando para un futuro descarbonizado con la confiable y eficaz turbina M501JAC apta para hidrógeno. Junto a Capital Power, estamos logrando un Cambio en materia de energía”.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Systems Americas, Inc. (Mitsubishi Power), con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable y a la vez que promueven la prosperidad humana en toda América del Norte y del Sur. Las herramientas de generación de energía renovable de Mitsubishi Power incluyen tecnologías con gas natural, vapor, energía aeroderivada, geotérmica, distribuida, controles ambientales y servicios. Las herramientas de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece herramientas digitales que permiten el funcionamiento autónomo y el mantenimiento de los recursos energéticos. Mitsubishi Power forma parte de Mitsubishi Power, Ltd., subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada de todo el mundo, con negocios en ingeniería y fabricación en las áreas de energía, infraestructura, transporte, aeroespacial y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Sobre Capital Power

Capital Power (TSX: CPX) es un productor de energía de Norteamérica orientado al crecimiento con sede en Edmonton, Alberta. La compañía desarrolla, adquiere, posee y opera instalaciones de generación de energía mediante el uso de una variedad de fuentes de energía. Capital Power posee aproximadamente 6500 MW de capacidad de generación de energía en 28 instalaciones en América del Norte. Aproximadamente 425 MW de capacidad de generación propia están en avanzado desarrollo en Alberta y en Carolina del Norte.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Sharon Prater



+1 407-688-6200



Sharon.Prater@amer.mhps.com