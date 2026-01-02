Caótico inicio de Año Nuevo en Francia: 500 detenidos y cientos de carros incendiados 

La celebración de inicio Año Nuevo en Francia concluyó con más de 500 personas detenidas, según informaron las autoridades nacionales.

El comienzo de 2026 se vio empañado por disturbios, autos incendiados y manifestaciones violentas en varias ciudades de todo el país, entre ellas París, Lyon y Estrasburgo.

Disturbios y despliegue policial marcan el inicio de 2026

El Ministerio del Interior de Francia reportó que, además de los más de 500 arrestos, se registraron cerca de 700 vehículos incendiados y daños materiales en espacios públicos.

El fuerte despliegue policial, que incluyó unos 90,000 agentes en las calles, buscó controlar los episodios de violencia y dispersar a los grupos responsables de los disturbios.

Las celebraciones violentas en Francia durante Año Nuevo no son un fenómeno nuevo, pero la cifra de este año reaviva el debate sobre la seguridad y las tensiones sociales en el país.

Autoridades investigan las causas detrás de estos disturbios y han prometido tomar medidas para evitar futuras celebraciones marcadas por la violencia.

Las imágenes que circularon en redes y medios muestran calles cubiertas de escombros y fuertes intervenciones policiales.