Caos y terror en Puerto Príncipe: Bandas armadas toman el control de un barrio policial

Una tensa situación de caos y terror vivieron los pobladores de Puerto Príncipe, en Haití, luego que bandas armadas tomaran en control de las carreteras.

Imágenes del suceso circularon el jueves, mostrando cómo la criminalidad se apoderaba de la capital de la nación.

Continuos tiroteos, barricadas de neumáticos ardiendo, el bloqueo de algunas carreteras, barrios completos en poder de las pandillas es el escenario que se vive en Haití.

La situación se salió de control, cuando los miembros de las bandas armadas se apoderaron de un barrio donde la mayoría de los habitantes son policías.

El barrio Solino ha estado sitiado por cuatro días con el objetivo de poder demostrar que en Puerto Príncipe quien tiene el control son las organizaciones criminales.

“El estallido de las armas automáticas resonó por todo Solino el jueves mientras gruesas columnas de humo negro se elevaban sobre el otrora pacífico barrio, donde los residentes frenéticos seguían llamando a estaciones de radio pidiendo ayuda”, se indicó sobre el lamentable suceso.

La situación se tornó peor cuando las bandas armadas llegaron cerca de las viviendas, generando terror en las familias de los policías.

“¡Si la policía no viene, hoy nos moriremos!”, dijo una de las habitantes de Solino en una llamada de emergencia.

Muchos de los habitantes lograron huir, dejando atrás sus viviendas en un intento de salvaguardar sus vidas por los incesantes disparos.

“Casas fueron incendiadas por pandillas, mataron a varias personas”, dijo una de las sobrevivientes. “Ahora da mucho miedo, no sé adónde, voy”, acotó.

En el 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Consejo de Seguridad, aprobó el envío de fuerzas extranjeras Haití, país que ha sucumbido en la criminalidad y la violencia.

El despliegue de las tropas multinacionales se produce tras repetidos llamamientos de las autoridades haitianas al organismo mundial.

La asistencia de las fuerzas extranjeras busca combatir los altos índices de inseguridad que se viven en la nación producto de eventos políticos y fenómenos naturales.

Uno de los problemas que agobia a Haití es la pobreza, producto de la corrupción que impera en la nación y que quedó reflejada en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.

G9 gang launched another bloody attack today in belair/solino, #Haiti. Community witnesses describe scene as terrible with many wounded and gunned down in the streets. pic.twitter.com/AXcmjoKdZ3

— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) January 17, 2024