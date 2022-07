Cantante Pink le pide a quienes se oponen al aborto que nunca vuelvan a escuchar su música

La cantante estadounidense Pink le pidió a las personas que se oponen al aborto libre que nunca vuelvan a escuchar su música, generando una ola de críticas.

“Si crees que el gobierno pertenece al útero de una mujer, en el nombre de tu señor, nunca más escuches mi música otra vez”, dijo la reconocida artista.

Las declaraciones de Pink se dan cinco días después que la Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) anulara el proyecto Roe contra Wade.

El programa desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en todo el país, pero con su cancelación cada estado es libre de penalizar el aborto.

No solo Pink se ha pronunciado en contra de los que se oponen al aborto, otras personalidades han expresado su rechazo a la decisión del alto tribunal estadounidense.

“Seamos claros: si crees que el gobierno pertenece al útero de una mujer, a un negocio o matrimonio de personas homosexuales, o que el racismo está bien, ENTONCES, POR FAVOR EN EL NOMBRE DE TU SEÑOR, JAMÁS ESCUCHA MI MÚSICA. Y TAMBIÉN FUCK DERECHO. ¿Estamos bien?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Let’s be clear: if you believe the government belongs in a woman’s uterus, a gay persons business or marriage, or that racism is okay- THEN PLEASE IN THE NAME OF YOUR LORD NEVER FUCKING LISTEN TO MY MUSIC AGAIN. AND ALSO FUCK RIGHT OFF. We good?

— P!nk (@Pink) June 25, 2022