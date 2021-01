Cantante chileno le envía un mensaje a feministas a favor del aborto: ‘Sexo responsable’

Rodrigo Del Real, es un cantante chileno, que ante la petición de miles de mujeres para que se apruebe el aborto libre en la nación les ha enviado mensaje enfocado a la protección sexual en pareja, promoviendo el sexo responsable.

Su posteo en la cuenta de Instagram se ha viralizado rápidamente, por tratarse de un tema polémico que actualmente se discute en el país.

‘Libre aborto quieren y está bien respeto su opinión… Pero también libre opinión pienso. Yo no soy el que firma las leyes sólo opino nada más! Acá está mi hija, ella tiene síndrome de Angelman, lo más seguro que muchas si leyeran qué significa este síndrome, abortarían y será su derecho’, inició su escrito el cantante sin explicar qué significaba el trastorno y llevando su opinión a la facultad de tener sexo responsable.

‘Aborto un tema a discutir el cual apoyo lógico que sí apoyo eso. Pero con las 3 causales y créanme que yo sé criar mucho mejor a un hijo que muchas que me escriben groserías por interno o públicamente. Una funa (repudio) por amar la vida y hacer un llamado al sexo con responsabilidad eso es todo .. si es así acepto su funa’, agrega su comentario.

Con lo anterior, el cantante no se expresa en contra del aborto en sí, sino en contra la decisión de no tener a un bebé que fue coincidido durante le negativa de no tener sexo responsable, generando un amplio debate.

El posteo, va acompañado de una imagen de su hija con el síndrome de Angelman, trastorno que implica problemas neurológicos que impiden el normal desarrollo de los menores, imposibilitándoles caminar, hablar y otras actividades.

Con su opinión, el artista ha puesto generado amplia opinión pública por la lucha feminista que busca que el aborto libre sea considerado un asunto de salud que el gobierno debe costear de ser legalizado.

‘Siento que puedo opinar sobre lo que uno quiera no me insulten por qué yo no insulte a nadie. Solo di mi opinión que es válida igual que la suya. Y ojo dejo abierto los comentarios por que muchos opinan para sólo caer bien y ser populistas, yo dejo acá libre pueden opinar al igual que yo sin atacar a nadie solo pido lean bien antes de comentar saludos’, concluye.

En la red social su publicación ya lleva mil comentarios con distintos puntos de vista, especialmente sobre el sexo responsable en relación al aborto libre.