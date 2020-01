Cancillería iraní: EEUU ha desatado furia y rencor global

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarid, consideró que el ataque ordenado por Donald Trump y que dejó el asesinato del general Qassem Soleimani, ha desatado furia y rencor global.

Javad Zarid, en su cuenta de Twitter, pensó que la muerte del héroe anti-ISIS desencadenó el fin de la presencia maligna de los EEUU en Asia occidental.

“Lo que Estados Unidos ha logrado en su asesinato terrorista de héroes anti-ISIS es desatar la furia global anti-estadounidense y un rencor mundial”, cita el puesto del funcionario iraní.

What the US has accomplished in its terrorist assassination of anti-ISIS heroes is to unleash global anti-US fury and a worldwide rancor—on a scale not seen in recent memory.

End of malign U.S. presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/Hl1p0LttX2

— Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020