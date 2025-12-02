Cancilleres de Rusia y China se reúnen en Moscú mientras Putin y el enviado de Trump hablan de paz 

La alianza Rusia China vuelve a captar la atención internacional tras la reunión mantenida este martes en Moscú entre los cancilleres de ambos países.

Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, recibió a su homólogo chino Wang Yi en un momento marcado por las crecientes tensiones geopolíticas.

Ambas potencias buscan profundizar su cooperación diplomática y estratégica frente a los desafíos globales actuales.

Durante el encuentro, los cancilleres de Rusia y China abordaron temas centrales de la agenda bilateral, destacando la importancia de mantener un diálogo permanente sobre cuestiones de seguridad y política internacional.

La alianza Rusia China, según comunicados oficiales, se mantiene sólida y orientada hacia la defensa de un orden mundial multipolar, alejándose de la influencia unipolar de Occidente.

Reunión clave para asuntos internacionales y seguridad

La reunión también incluyó el análisis de situaciones de conflicto en diferentes regiones del mundo, así como la coordinación en foros multilaterales como la ONU.

Tanto Lavrov como Wang subrayaron el interés compartido en evitar la injerencia extranjera en asuntos internos y promover una política exterior independiente.

El contexto de la visita refleja no solo el buen estado de las relaciones internacionales entre Rusia y China, sino también la búsqueda de nuevas fórmulas de cooperación diplomática en un entorno global cada vez más competitivo.