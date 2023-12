Cáncer de Sangre: AOP Health anuncia nuevos hallazgos en pacientes con policitemia vera que se presentarán en la American Society of Hematology (ASH) la reunión anual número 65

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health), Viena, Austria, anunció los resultados de un análisis que evalúa el impacto de un régimen de dosificación optimizado individualmente de ropeginterferón alfa-2b en la respuesta al tratamiento en pacientes con policitemia vera (PV) de bajo riesgo.1 Estos nuevos datos demuestran que algunos pacientes con PV de bajo riesgo necesitan y pueden tolerar dosis elevadas de ropeginterferón alfa-2b y que la dosis óptima varía sustancialmente de un paciente a otro.









El primer autor del resumen, el profesor Heinz Gisslinger, de la Universidad Médica de Viena/Austria, y su equipo de investigación llevaron a cabo el presente análisis en la cohorte de pacientes con PV de bajo riesgo del gran ensayo PROUD-PV y su extensión CONTINUATION-PV. El objetivo era examinar el impacto de diversas características basales, como el índice de masa corporal, así como de los niveles de dosis optimizados individualmente de ropeginterferón alfa-2b en la respuesta hematológica completa (RHC), el estado en el que los recuentos de células sanguíneas han vuelto a la normalidad, a los 12, 24 y 72 meses.1

“Los resultados de este análisis amplían la profundidad de los datos y añaden pruebas que son clínicamente relevantes e importantes que pueden servir de apoyo para los profesionales de la salud en sus decisiones terapéuticas”, concluye Gisslinger.

1 Gisslinger H et al. Individualized dosing of ropeginterferon alfa-2b ensures optimal response in patients with low-risk polycythemia vera (PV). ASH 2023, Abstract #4563 (https://ash.confex.com/ash/2023/webprogram/Paper173499.html)

Acerca del cáncer policitemia vera



La policitemia vera (PV) es un cáncer poco frecuente de las células madre hematopoyéticas de la médula ósea que provoca un aumento crónico de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esta enfermedad aumenta el riesgo de trastornos circulatorios como trombosis y embolias, sus síntomas reducen la calidad de vida y, a largo plazo, puede evolucionar a mielofibrosis o transformarse en leucemia. Aunque el mecanismo molecular subyacente a la PV sigue siendo objeto de intensa investigación, los resultados actuales apuntan a células madre hematopoyéticas de la médula ósea con un conjunto de mutaciones adquiridas, la más importante de las cuales es una forma mutante de JAK2 que constituye el clon maligno.

Los objetivos importantes del tratamiento PV son conseguir recuentos sanguíneos sanos (hematocrito inferior al 45%), mejorar la calidad de vida y ralentizar o retrasar la progresión de la enfermedad.

Acerca de AOP Health



El grupo AOP Health Group incorpora varias empresas, entre ellas AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, con sede en Viena, Austria (“AOP Health”). El Grupo AOP Health es el pionero europeo en terapias integradas para enfermedades raras y en cuidados críticos. En los últimos 25 años, el grupo se ha convertido en un proveedor consolidado de soluciones terapéuticas integradas que opera desde su sede central en Viena, sus filiales y oficinas de representación en toda Europa y Oriente Medio, así como a través de socios en todo el mundo. Este desarrollo ha sido posible gracias, por un lado, a un alto nivel de inversión en investigación y desarrollo y, por otro, a una orientación muy coherente y pragmática hacia las necesidades de todas las partes interesadas, especialmente los pacientes y sus familias, así como los profesionales sanitarios que los tratan.

