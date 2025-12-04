Cancelan la visa a funcionario mexicano ligado a empresa acusada de actos de corrupción

Estados Unidos ha decidido cancelar la visa de ingreso a un político mexicano destacado, luego de que supuestamente este emitiera declaraciones polémicas sobre el presidente Donald Trump.

Esta medida, ampliamente difundida por medios internacionales, ha disparado la tensión diplomática entre México y Estados Unidos, reavivando el debate sobre la libertad de expresión y la política migratoria estadounidense.

Según informes agencias, la medida afecta a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien forma parte del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Alex Tonatiuh Márquez Hernández, expresó públicamente opiniones negativas hacia Donald Trump, lo que presuntamente motivó la revocación de su documento de viaje.

Reacciones en México y análisis de la Cancillería

La decisión de EEUU ha generado críticas tanto de figuras políticas mexicanas como de sectores ciudadanos, que ven en la cancelación de la visa un acto de injerencia y censura.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que analizará el caso y buscará proteger los derechos del afectado, reiterando la importancia de un diálogo respetuoso entre ambos países.

Analistas consideran que medidas de este tipo pueden marcar el tono de la diplomacia en los próximos años.

Márquez Hernández, según refiere el mismo medio, minimizó la decisión de las autoridades de EEUU, al señalar que solo forma parte de "un procedimiento administrativo de carácter personal" que es habitual para actualizar documentación.

La suspensión de visas por parte de EEUU a funcionarios y a personas del sector privado de México ha sido uno de los motivos de la tensión que ha marcado la relación bilateral entre Sheinbaum y Trump.