Líderes latinos y funcionarios electos expresaron conmoción ante las acusaciones de conducta sexual indebida contra Cesar Chavez. Él es una de las figuras más emblemáticas del movimiento por los derechos civiles de la comunidad latina en Estados Unidos.

Las denuncias, calificadas como “profundamente perturbadoras”, provocaron la cancelación de varias actividades conmemorativas previstas en honor al histórico líder sindical. Estas decisiones se tomaron pocas horas antes de la publicación de una investigación periodística del The New York Times.

El reportaje señala que Chávez habría incurrido en abusos y acoso sexual contra varias mujeres durante décadas. Además, se menciona que habría presuntos casos que involucrarían a menores de edad. Entre los testimonios figura el de la reconocida activista Dolores Huerta. Ella también fue una figura clave en la lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas.

De acuerdo con la investigación, más de 60 personas fueron entrevistadas, y se revisaron documentos como registros sindicales y correos electrónicos para respaldar diversos aspectos de las denuncias.

Las revelaciones han generado un fuerte impacto en la comunidad latina y en organizaciones sociales. Además, han abierto un debate sobre el legado de Chávez y la necesidad de revisar críticamente la historia de figuras públicas influyentes.

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