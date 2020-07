Cancelan entrega de Ballon d’Or 2020 por Covid-19

La revista France Football anunció este lunes que el Ballon d’Or, por primera vez desde 1956, no se entregará a finales de 2020 debido a la crisis generada por la pandemia de coronavirus que obligó a suspender las principales ligas de fútbol a nivel mundial.

El galardón premia al mejor futbolista de la temporada, tras ser elegido a través de una votación de periodistas, jugadores y entrenadores. Pero la pandemia del nuevo coronavirus, Covid-19 ha hecho que los editores de la revista decidieran cancelar el evento hasta el próximo año.

“Messi y Rapinoe (así como De Ligt y Alisson, ganadores de los trofeos Kopa y Yachine) tendrán que esperar un año. Los ganadores de la última edición del BO no tendrán sucesores al final del año”, se lee en el comunicado emitido por la revista.

También explican “¿Por qué no habrá edición del Ballon d’Or 2020?”. “Porque un año tan singular no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En caso de duda, es mejor abstenerse que persistir”.

Otra de las razones es “porque el trofeo Ballon d’Or transmite otros valores, como ejemplaridad, solidaridad y responsabilidad, además de la excelencia deportiva por sí sola”.

France Football explica que la decisión se baso principalmente en que, “debido a que la equidad que prevalece para este título honorario no se pudo preservar, en particular a nivel estadístico y también en la preparación, ya que todos los aspirantes al premio no se podían alojar en el mismo barco, ya que algunos vieron que su temporada se redujo radicalmente, otros no. Entonces, ¿cómo se compara lo incomparable?

“Porque no queríamos colocar un asterisco indeleble en la lista de premios al estilo de ‘trofeo ganado en circunstancias excepcionales debido a la crisis de salud de Covid-19’. Siempre preferiremos un esguince pequeño (a nuestra historia) a una cicatriz grande. Era la primera vez desde 1956 que el Balón de Oro se había tomado un descanso. El paréntesis no nos encanta, pero nos parece el más responsable y lógico. Proteger la credibilidad y la legitimidad de tal premio también significa garantizar que sea irreprochable con el tiempo. Lionel Messi, coronado en 2019, tendrá el título del Balón de Oro de Francia por un año más.”

Hasta el momento el futbolista argentino, Leonel Messi es el que tiene más Balones de Oro, con 6, seguido de Cristiano Ronaldo con cinco galardones.