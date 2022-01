Cancelado el carnaval callejero de Río de Janeiro por casos de covid-19

Queda cancelado el carnaval callejero de Río de Janeiro en Brasil por el alto número de contagios de covid-19, así lo manifestó la alcaldía de la ciudad a través de su cuenta de Twitter, asimismo, dijeron que mantendrán en pie el tradicional desfile de comparsas en el Sambódromo.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, aseguró que el desfile en el Sambódromo sigue en marcha, así como los bailes en lugares cerrados.

Cabe recordar que, en el 2021 a causa de la pandemia el Canabal de Río fue cancelado en su totalidad. “El carnaval callejero, tal como se realizaba hasta 2020, no se pudo realizar en 2021 y no se realizará en 2022. Estoy hablando como un alcalde y un ciudadano aficionado al carnaval, pero lamentablemente no podremos hacerlo”, indicó Paes.

Por ahora, no se han estipulado las medidas de control para las personas que asistan a los eventos. Por su parte, la Agencia de Brasil, ha determinado que uno de los requisitos para poder disfrutar de las celebraciones será estar vacunado y también será necesario el uso de una mascarillas.

De acuerdo con el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, hasta la fecha se han registrado más de 22 millones de casos de covid-19 y más de 619,000 muertes.

El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, ha mantenido su postura en cuanto al virus, asegurando que la vacuna es opcional. Bolsonaro también ha manifestado que hay mucha incógnita y muchas cosas que nadie sabe sobre la vacuna contra el covid-19.

“Todo ahora es pandemia, hay que acabar con eso. Lamento los muertos, lamento. Todos nos vamos a morir un día, aquí todos van a morir. No sirve de nada huir de eso, huir de la realidad. Tienen que dejar de ser un país de maricas. Tenemos que enfrentar de pecho abierto, luchar”, expresó el presidente de Brasil.