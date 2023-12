Campeón de ajedrez chino pierde título tras comportamiento inadecuado en hotel

La comunidad de ajedrez chino está agitada después de que a un campeón recién coronado en un torneo se le retirara su premio por defecar en una bañera, anunció el lunes la Asociación China de Xiangqi (CXA).

El incidente provocó rumores de que el jugador había obtenido su victoria con la ayuda de cuentas de alta tecnología.

Tras salir victorioso en el último partido del torneo en la provincia de Hainan el 17 de diciembre, Yan Chenglong, de 48 años, celebró con una noche de bebida junto a otros en su habitación de hotel, según un comunicado de la CXA publicado después de su investigación. Tras hacer el check-out, el personal del hotel descubrió excrementos en la bañera.

El ajedrez chino, conocido comúnmente como ajedrez de elefantes (xiangqi), es uno de los juegos de mesa más populares en China y en las comunidades chinas en el extranjero, así como en Vietnam. Apareció en su forma actual durante la dinastía Song hace aproximadamente un milenio.

Yan “dañó la propiedad pública del hotel, violó el orden público y las buenas costumbres, y causó un impacto negativo en el ajedrez chino, siendo de naturaleza muy negativa”, decía el comunicado de la CXA.

Después de que se divulgara el incidente, la plataforma de redes sociales china Weibo se llenó de la teoría de que Yan había utilizado un tipo de cuentas anales inalámbricas para hacer trampa.

Supuestamente, esto se logró al contraer los músculos del esfínter para transmitir información sobre el partido. Se alegaba que una computadora en el otro extremo aconsejaría a Yan sobre su próximo movimiento transmitiendo una señal que hacía que las cuentas vibraran con instrucciones en un código preestablecido. Según la evidencia disponible, “actualmente no es posible confirmar que Yan participara en el comportamiento de trampa especulado por los medios de comunicación”, dijo la CXA.

La CXA luego anunció que revocaría el premio de Yan de acuerdo con sus regulaciones disciplinarias. También prohibió a Yan participar en cualquier evento de ajedrez durante un año. El premio era de 100,000 yuanes (aproximadamente $14,000).

En una entrevista con el medio de noticias chino Upstream News, el entonces campeón dijo que el incidente fue el resultado de un episodio de diarrea.

“Estaba un poco contento, y bebí esa noche. Bebí demasiado y tuve malestar estomacal”, dijo Yan al medio de noticias, y explicó que no tuvo tiempo de enjuagar la bañera o alertar al personal de limpieza porque estaba “apresurado, muy apresurado”.

“Tuve diarrea a las 4 de la mañana y tenía que hacer el check-out a las 5”, dijo.

Yan, quien supuestamente fue entrenador del equipo de ajedrez de la provincia de Henan, desestimó las acusaciones de haber hecho trampa. “He estado jugando al ajedrez durante más de 40 años y amo el ajedrez. Cualquiera que me conozca sabe que no puedo hacer trampa y no necesito hacerlo”, dijo.

La polémica recuerda a un rumor similar e infundado del año pasado en el que se afirmaba que el gran maestro de ajedrez estadounidense Hans Niemann había usado cuentas anales electrónicas en su sorprendente derrota del campeón mundial Magnus Carlsen.