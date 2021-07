Campaña de regreso a la escuela Back-Tooth-School les recuerda a los padres y cuidadores que las buenas calificaciones comienzan con un chequeo dental

Sonríe, California y los 59 programas locales de salud bucal de California colaboran para enfrentar la enfermedad infantil más común: las caries

SACRAMENTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Con el nuevo año escolar a la vuelta de la esquina, Sonríe, California lanzó su campaña Back-Tooth-School para alentar a los padres y cuidadores a enviar a sus hijos de regreso a la escuela sanos y listos para aprender.

Un chequeo dental debe estar en la lista de regreso a la escuela de todas las familias porque la salud bucal del niño afecta su salud en general. Los dientes saludables no sólo ayudan a los niños a comer, hablar y dormir mejor, sino que también les ayudan a desempeñarse mejor en la escuela. Los estudios demuestran que los niños que tienen mala salud bucal a menudo faltan más a la escuela y obtienen calificaciones más bajas que los niños que no la tienen.1

A pesar de los beneficios de mantener los dientes saludables, las caries, que en gran medida se pueden prevenir, siguen siendo la enfermedad crónica infantil más común. En California, más del 60 por ciento de los estudiantes han experimentado caries antes del tercer grado.2 La pandemia de COVID-19 también puede haber interrumpido las rutinas saludables de cuidado de la salud bucal, tales como las visitas regulares al dentista.

Sonríe, California, la campaña del Programa Dental de Medi-Cal para ayudar a los miembros de Medi-Cal a hacer uso de su beneficio dental, se ha asociado con la Oficina de Salud Bucal del Departamento de Salud Pública de California y sus 59 programas locales de salud bucal para implementar la campaña Back-Tooth-School sobre el regreso a la escuela. Los padres, cuidadores y colaboradores de la comunidad en todo el estado tendrán recursos para ayudarlos a comprender mejor el papel vital que juega un chequeo dental en la preparación escolar.

“El enfoque de nuestro esfuerzo es encaminar a los niños hacia una mejor salud bucal, la cual conducirá a una mejor salud en general y al éxito académico”, dijo el Director Dental de California, Jayanth Kumar, DDS, MPH.

Los recursos de Back-Tooth-School incluyen folletos informativos, videos, hojas informativas, y presentaciones, los cuales están disponibles para descargar en la nueva página sobre “La salud bucal y la preparación escolar” en SonrieCalifornia.org.

“Los chequeos regulares brindan a los dentistas la oportunidad de identificar y tratar las caries dentales, aplicar tratamientos protectores como selladores y barniz de fluoruro y, lo que es más importante, descubrir problemas que podrían causar dolor e incluso dañar la autoconfianza del niño y su desempeño escolar general,” dijo Alani Jackson, Jefa de la División de Servicios Dentales de Medi-Cal dentro del DHCS. “Medi-Cal Dental está aquí para ayudar. Ofrecemos chequeos gratuitos o de bajo costo cada seis meses para miembros menores de 21 años y selladores de muelas hasta la misma edad”.

Todos los niños deben comenzar a ver a un dentista cuando les salga el primer diente o cuando cumplan un año. De hecho, California requiere que un niño se someta a un examen oral completo antes de que esté listo para ingresar a la escuela pública. La “Evaluación de la salud bucal de kindergarten” tiene como objetivo ayudar a las escuelas a identificar a los niños que padecen enfermedades dentales no tratadas y ayuda a los padres y cuidadores a establecer un hogar dental para sus hijos. Esto garantizará la detección temprana y los servicios preventivos que los niños necesitan para ayudar a mitigar el dolor, la dificultad para comer o hablar y las ausencias escolares.

La campaña Back-Tooth-School se está llevando a cabo en todo el estado. Para encontrar un hogar dental u obtener más información sobre Sonríe, California o cómo usted puede participar en la campaña Back-Tooth-School, visite SonrieCalifornia.org.

Acerca del Departamento de Servicios de Cuidado de Salud de California

El DHCS brinda a los californianos acceso a cuidado médico asequible, integrado y de alta calidad, que incluye servicios médicos, dentales, de salud mental, tratamiento por abuso de sustancias y cuidado a largo plazo. Nuestra visión es preservar y mejorar la salud y el bienestar general de todos los californianos.

1 Griffin SO, Wei L, Gooch BF, Weno K, Espinoza L. Vital Signs: Dental Sealant Use and Untreated Tooth Decay Among U.S. School-Aged Children. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65:1141-1145



2 California Office of Oral Health. 2018-2020 Third Grade Basic Screening Survey.

