Camino Solar de Avangrid Alcanza Operación Comercial en California

El proyecto de 57 MWdc (44 MWac) en California genero aproximadamente 100 puestos de trabajo en ción y contribuirá con alrededor de $15 millones en impuestos.

Avangrid opera 10,5 GW de generación de energía en todo el país

El video de B-roll de Camino Solar se puede encontrar aqui

KERN COUNTY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Avangrid, Inc., una empresa de energía y filial de Iberdrola en Estados Unidos, anunció que su proyecto Camino Solar en Kern County, California ha alcanzado operación comercial. Este proyecto de 57 MWdc (44 MWac), la séptima instalación energética de Avangrid en California, suministra energía a aproximadamente 14.000 hogares. Camino Solar representa nueva capacidad energética doméstica y contribuye a satisfacer la creciente demanda de electricidad. Según un estudio de S&P Global, la demanda energética en EE.UU. podría aumentar hasta un 50% para 2040, impulsada principalmente por nuevos centros de datos.









"La finalización exitosa de Camino Solar marca otro hito importante en el compromiso de Avangrid de crear valor a largo plazo para las comunidades a través de la creación de empleo y el crecimiento económico, además de ofrecer soluciones energéticas que satisfacen las crecientes necesidades energéticas de Estados Unidos,” dijo Avangrid CEO Pedro Azagra. “Los nuevos proyectos de generación de energía, como Camino, están ayudando a satisfacer la creciente demanda energética, mejorar la fiabilidad de las redes eléctricas regionales y generar un crecimiento económico sostenido."

La construcción del proyecto, que incluye 105.000 paneles solares, genero aproximadamente 100 puestos de trabajo, casi todos ocupados por trabajadores sindicalizados locales.

"LiUNA! Local 220 trabajó estrechamente con Avangrid y sus contratistas en este proyecto, y estamos felices de ver que se ha completado,” dijo Hertz Ramirez, Gerente de Negocios de Local 220. “Este esfuerzo ha brindado carreras sindicales significativas a aprendices y oficiales locales aquí en Kern County, ofreciendo no solo salarios competitivos, sino también sólidos beneficios como atención médica, pago de vacaciones, pensión y una anualidad."

"La finalización del proyecto Camino Solar de Avangrid marca un momento de orgullo para nuestro sindicato,” dijo Brian Holt, Gerente de Negocios y Secretario Financiero de IBEW Local 428. “Nuestros miembros aportaron habilidad, compromiso y artesanía en cada etapa del proyecto. Esta instalación no solo está generando energía confiable, sino también buenos empleos, beneficios sólidos y caminos profesionales significativos para las personas de nuestra comunidad. Proyectos como este ayudan a impulsar un futuro más sostenible, tanto ambiental como económicamente."

Se espera que Camino Solar genere aproximadamente $15 millones en ingresos fiscales estatales y locales durante su vida útil, ayudando a financiar una variedad de servicios públicos, especialmente educación. También pagará alrededor de $150.000 en pagos anuales de arrendamiento a los propietarios de tierras del proyecto. Camino se construyó parcialmente en terrenos públicos gestionados por la Oficina de Administración de Tierras de EE.UU.

Avangrid tiene siete proyectos energéticos en California, que abarcan desde el condado de San Diego hasta el área de la bahía, con una capacidad combinada de aproximadamente 600 MW, suficiente para abastecer a unos 150.000 hogares en EE.UU. La empresa emplea a 44 personas en el estado. El año pasado, las instalaciones de Avangrid en California contribuyeron con más de $7,5 millones en impuestos estatales y locales, los cuales respaldan diversos servicios públicos. Además, sus proyectos pagaron casi $6 millones en arrendamientos a propietarios de tierras en California, representando un ingreso adicional para la comunidad.

About Avangrid: Avangrid, Inc. is a leading energy company in the United States working to meet the growing demand for energy for homes and businesses across the nation through service, innovation, and continued investments by expanding grid infrastructure and energy generation projects. Avangrid has offices in Connecticut, New York, Massachusetts, Maine, and Oregon, including operations in 23 states with approximately $48 billion in assets, and has two primary lines of business: networks and power. Through its networks business, Avangrid owns and operates eight electric and natural gas utilities, serving more than 3.4 million customers in New York and New England. Through its power generation business, Avangrid owns and operates more than 75 energy generation facilities across the United States producing 10.5 GW of power for over 3.1 million customers. Avangrid employs approximately 8,000 people and has been recognized by JUST Capital as one of the JUST 100 companies – a ranking of America’s best corporate citizens – in 2025 for the fifth consecutive year. The company was named among the World’s Most Ethical Companies in 2025 for the seventh consecutive year by the Ethisphere Institute. Avangrid is a member of the group of companies controlled by Iberdrola, S.A. For more information, visit http://www.avangrid.com.

