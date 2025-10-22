Cambio climático pone fin al paraíso sin mosquitos: Islandia ya registra sus primeros ejemplares

Durante años, Islandia fue conocida como uno de los pocos lugares del mundo sin mosquitos, gracias a su clima frío y la ausencia de aguas estancadas. Sin embargo, esta realidad ha cambiado tras el hallazgo de los primeros ejemplares de estos insectos en estado salvaje.

El entomólogo islandés Matthías Alfreðsson, del Instituto de Ciencias Naturales de Islandia, confirmó que los mosquitos encontrados pertenecen a la especie Culiseta annulata, conocida por su tolerancia al frío y su presencia en regiones del norte de África, Europa y Asia.

El descubrimiento fue reportado por el entusiasta de los insectos Bjorn Hjatason, quien observó a los mosquitos en el valle glaciar de Kjós, a unos 30 kilómetros de Reikiavik. En total, se capturaron tres ejemplares: dos hembras y un macho.

Los científicos creen que el cambio climático podría estar detrás de la llegada de estos insectos al país. Islandia se está calentando a un ritmo cuatro veces más rápido que el promedio del hemisferio norte, lo que podría estar generando condiciones favorables para su supervivencia.

Aunque no se ha determinado cómo llegaron los mosquitos, se sospecha que pudieron haber sido transportados por barcos o contenedores.

Con este descubrimiento, el único territorio del planeta que permanece libre de mosquitos es ahora la Antártida.