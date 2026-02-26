Camarones de ríos en Suffolk contienen cocaína y otras drogas, alertan científicos

Un estudio conjunto de investigadores de King's College London y la University of Suffolk reveló que camarones de agua dulce en varios ríos de Suffolk contienen restos de drogas ilícitas. El informe, que analizó 15 ubicaciones diferentes, indicó que todas las muestras presentaban trazas de cocaína. Además, otras sustancias como ketamina también estaban presentes de manera generalizada.

El profesor Nic Bury, de la University of Suffolk, calificó los hallazgos como “sorprendentes” y señaló que aún se desconoce si este fenómeno es exclusivo de Suffolk o si ocurre de manera más amplia en el Reino Unido y otros países. “La salud ambiental ha recibido mucha atención por problemas relacionados con el cambio climático y la contaminación por microplásticos. Sin embargo, el impacto de contaminantes químicos ‘invisibles’, como las drogas, en la fauna silvestre, necesita más estudio en el Reino Unido”, agregó.

El estudio, publicado en Environment International, examinó la exposición de la fauna acuática, incluyendo el camarón de agua dulce Gammarus pulex, a distintos micropoluentes. Los investigadores recolectaron muestras en los ríos Alde, Box, Deben, Gipping y Waveney. Además de las drogas, se detectaron pesticidas prohibidos y fármacos en las muestras.

El Dr. Leon Barron, de King's College London, destacó la sorpresa que causó encontrar drogas ilícitas en fauna de áreas rurales. “Esperaríamos detectar estas sustancias en zonas urbanas como Londres, pero no en cuencas más pequeñas y rurales. La presencia de pesticidas prohibidos plantea un desafío adicional, ya que no se conocen las fuentes de estos contaminantes”, explicó.

Aunque los científicos consideran que el impacto sobre los camarones es probablemente bajo, advierten que estos hallazgos subrayan la necesidad de estudiar más a fondo la contaminación química invisible en los ecosistemas fluviales del Reino Unido.