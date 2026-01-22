California en alerta por partículas PM2.5 que afectan la calidad del aire 

En los últimos días, la alerta en California por partículas PM2.5 ha encendido las alarmas de autoridades y ciudadanos.

Debido al aumento de contaminación atmosférica, se ha emitido una recomendación oficial de permanecer en casa para evitar riesgos a la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La PM2.5 son partículas contaminantes extremadamente pequeñas, con un diámetro menor a 2,5 micras, que pueden ingresar fácilmente a los pulmones y al torrente sanguíneo.

Estas partículas provienen principalmente de emisiones industriales, incendios forestales y los vehículos motorizados, y se consideran uno de los contaminantes más dañinos para la salud pública.

¿Qué es la partícula PM2.5 y cómo afecta la salud?

La exposición a concentraciones altas de PM2.5 puede provocar irritación en ojos, nariz y garganta, dificultad para respirar, ataques de asma y enfermedades cardiovasculares.

Según la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA), esta partícula es responsable de cientos de miles de muertes prematuras en todo el mundo cada año, lo que ha motivado que las autoridades californianas insistan en medidas de precaución.

Como respuesta, el Departamento de Salud Pública ha pedido a los residentes que se mantengan en interiores y reduzcan actividades físicas al aire libre, además de consultar la calidad del aire antes de salir y utilizar filtros de aire si es posible.

Quienes deban salir, deben usar mascarillas adecuadas diseñadas para proteger contra partículas finas.