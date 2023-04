Califican a HBO de machista por amplia brecha salarial entre Pedro Pascal y Bella Ramsey

Indignada ha reaccionado la opinión pública al enterarse de la brecha salarial entre Pedro Pascal y Bella Ramsey, que supera el 750%.

Las cifras han provocado que HBO sea calificada de machista al pagar una suma extremadamente elevada a Pascal y otro extremadamente baja a Ramsey.

“Pedro Pascal ganó alrededor de 600 mil dólares por episodio, mientras que Ramsey recibió apenas 700 mil dólares”, se informó el fin de semana.

Las críticas por la brecha laboral surgen luego de que se dio a conocer la cantidad de dinero que ambos ganaron por el éxito The Last of Us.

El debate que comenzó en las redes y que ha escalado otros niveles está orientado a la diferencia abismal, la cual estaría relacionada por el tema de género.

Muchos cuestionan que ambos hicieron el mismo trabajo, y que el salario tenía que ser igual.

“La brecha salarial es machista y poco inclusiva con las mujeres”, cita una de las críticas en las redes sociales al enterarse de que la diferencia es más del 750%.

Otros defendieron que se trata de popularidad, y que Pascal es mucho más popular que Ramsey, quien ya era conocido por su papel en Game of Thrones.

Se pidió a HBO aumentar para la próxima política el salario de Bella Ramsey, y hacerlo más igualitario o justo.

La productora no ha dado comentario alguno por las críticas por la brecha salarial.