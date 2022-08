Caitlyn Jenner critica a Lia Thomas por imponerse en competencia femeninas: “Egoísta y ensimismada”

La mujer trasngénero y exmedallista olímpica, Caitlyn Jenner criticó a la nadador trans Lia Thomas por imponerse en competencias femeninas.

Según la exdeportista, la postura de Thomas deja ver a la comunidad transgénero como egoísta y ensimismada.

No es la primera vez que Caitlyn habla sobre la decisión de las deportistas trans de imponerse en las competencias femeninas.

“Hace que la comunidad trans parezca egoísta y ensimismada”, indicó sobre la desleal competencia que hay entre la mujer biológica y la transgénero.

Indicó que pareciera que lo que buscan es que si las aceptan como mujer también está obligada la población a aceptarlas como atletas.

Para Caitlyn el tema deportivo es cuestión de injusticia, ya que la fuerza y la resistencia de una mujer biológica con una trans no es la misma, razón por la cual cuestiona que Thomas busque imponerse en los concursos deportivos de mujeres.

“Si me aceptas como mujer, me aceptas como mujer atleta, pero no, no tenemos que aceptar eso. No es justo”, dijo la exmedallista olímpica.

Lia Thomas, expresó abiertamente hace unos días su intención de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sobre el tema de imponerse en las competencias femeninas, Jenner destacó que al escuchar hablar a la joven transgénero se nota que solo piensa en ella misma, sin importarle lo que es o no justo.

“Al escucharla hablar, se trata solo de ella. No se trata de lo que es justo en los deportes y tenemos que mantenerlo justo para las mujeres”.

Enfatizó que las mujeres transgénero tienen una tremenda ventaja sobre las mujeres biológicas. En su mayoría son más altas, menos grandes, con un sistema cardiovascular más grande y el paso por la pubertad masculina.