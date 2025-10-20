Caída global de Amazon Web Services afecta a ChatGPT, Airbnb y Snapchat

La caída global de AWS ha ocasionado graves interrupciones en algunos de los servicios digitales más utilizados, como ChatGPT, Airbnb y Snapchat. Desde las primeras horas de este martes, millones de usuarios en todo el mundo experimentaron problemas de acceso y funcionamiento, generando preocupación y molestias en redes sociales y medios de comunicación.

Amazon Web Services (AWS), el proveedor líder de infraestructura de nube, confirmó que la interrupción se debió a una falla técnica en sus servidores principales. El impacto fue inmediato en plataformas que dependen de sus servicios, notándose especialmente en aplicaciones populares como ChatGPT, que dejó de responder, así como en Airbnb y Snapchat, donde los usuarios no podían iniciar sesión ni realizar reservas o enviar mensajes.

El daño no solo se limitó a ChatGPT, Airbnb y Snapchat; otras páginas, aplicaciones y negocios digitales incluyendo algunas compañías latinoamericanas reportaron dificultades. Para muchos emprendedores y empresas emergentes de la región, esta interrupción significa pérdidas económicas y exposición a problemas de confianza entre sus clientes. Especialistas advierten sobre la importancia de diversificar infraestructuras y contar con planes de contingencia ante este tipo de sucesos tecnológicos.