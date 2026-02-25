Caída de "El Mechon": Así es su último refugio 

El último refugio de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha quedado al descubierto tras una serie de filtraciones fotográficas y testimonios obtenidos por medios internacionales.

La casa donde se ocultaba uno de los criminales más buscados de México muestra no solo su escapismo, sino también la logística y el poderío del grupo delictivo.

Las imágenes obtenidas permiten apreciar muros reforzados, cámaras de vigilancia y túneles secretos usados como rutas de escape. Además de la seguridad, el interior contaba con acabados de lujo, habitaciones amplias y comodidades ajenas a cualquier vivienda común de la región.

La vida oculta del capo: Lujo y seguridad en su guarida

El Mencho, cuyo nombre real es Nemesio Oseguera Cervantes, vivía extremando precauciones y rodeado de personal armado.

De acuerdo con los informes, la residencia tenía entradas camufladas y estancias especiales tanto para su seguridad personal como para operar la logística del CJNG.

El cártel es conocido por su capacidad de adaptación y su brutalidad, factores que explican el nivel de protección invertido en este escondite. Muchos expertos creen que estas medidas muestran la magnitud del poder de la organización en México y su influencia sobre las autoridades locales.

Si bien El Mencho logró ocultarse por años, sigue siendo una figura central en la lucha contra el narcotráfico, que continúa vigente en la región.