México

Caída de "El Mechon": Así es su último refugio 

En la vivienda se encontró un altar con figuras de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo. Además, de una carta con el fragmento del Salmo 91. 

el mencho Imágenes cortesía.
  • Jacqueline Alvarenga | 25-02-2026.2:23 pm.

El último refugio de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha quedado al descubierto tras una serie de filtraciones fotográficas y testimonios obtenidos por medios internacionales.

La casa donde se ocultaba uno de los criminales más buscados de México muestra no solo su escapismo, sino también la logística y el poderío del grupo delictivo.

Las imágenes obtenidas permiten apreciar muros reforzados, cámaras de vigilancia y túneles secretos usados como rutas de escape. Además de la seguridad, el interior contaba con acabados de lujo, habitaciones amplias y comodidades ajenas a cualquier vivienda común de la región.

La vida oculta del capo: Lujo y seguridad en su guarida

El Mencho, cuyo nombre real es Nemesio Oseguera Cervantes, vivía extremando precauciones y rodeado de personal armado.

De acuerdo con los informes, la residencia tenía entradas camufladas y estancias especiales tanto para su seguridad personal como para operar la logística del CJNG.

El cártel es conocido por su capacidad de adaptación y su brutalidad, factores que explican el nivel de protección invertido en este escondite. Muchos expertos creen que estas medidas muestran la magnitud del poder de la organización en México y su influencia sobre las autoridades locales.

Si bien El Mencho logró ocultarse por años, sigue siendo una figura central en la lucha contra el narcotráfico, que continúa vigente en la región.

Relacionados
The Latest