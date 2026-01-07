Caen los precios del petróleo en medio de dudas sobre el futuro energético de Venezuela

Los precios del crudo retrocedieron este martes en una jornada volátil mientras los operadores del mercado petrolero continúan evaluando el impacto de la situación en Venezuela, luego de la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia en los mercados internacionales, cerró con una caída cercana al 1,7 %, situándose alrededor de 60,70 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), el referente estadounidense, perdió aproximadamente un 2 %, ubicándose cerca de 57,13 dólares para entrega en febrero.

Analistas del mercado señalan que los inversionistas están replegando posiciones ante la falta de claridad sobre la explotación de las enormes reservas petroleras venezolanas. Aunque Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles equivalentes a cerca del 17 % del total global, décadas de falta de inversión y el deterioro de la infraestructura han limitado drásticamente su producción real.

“Toda esta situación plantea más preguntas que respuestas en este momento”, comentó un analista del sector energético sobre la reacción de los precios, que también se ve influida por la percepción de que el aumento de la oferta global podría continuar.

El retroceso de los precios se produjo mientras las expectativas de una mayor exportación venezolana —incluidas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre importaciones de crudo venezolano hacia EEUU generaron movimientos mixtos en el mercado.

La caída de las cotizaciones se suma a un escenario global en el que la oferta energética se percibe abundantemente abastecida, contrarrestando en parte los efectos geopolíticos derivados de los recientes acontecimientos en Caracas.