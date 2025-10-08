Cada segundo cuenta: Kidde amplía su campaña de seguridad contra incendios "Causa de Alarma" con una innovadora herramienta basada en la realidad aumentada

Solo el 26% de las familias estadounidenses han desarrollado y practicado un plan de escape en caso de incendio en el hogar.1 La nueva herramienta de Kidde - "Prepare. Plan. Practice." (Prepárese. Planifique. Practique.) tiene como objetivo cambiar las estadísticas, hogar por hogar.

MEBANE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Kidde, la marca líder en seguridad contra incendios en Norteamérica2, tiene como misión ayudar a hacer de cada hogar un hogar más seguro. Con dos minutos o menos para escapar de forma segura de un incendio en casa3 la preparación podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Como parte de su cuarta campaña anual, Causa de Alarma™, Kidde aborda este problema de frente lanzando un simulador de simulacro de incendio de realidad aumentada (RA) único en su tipo. Diseñada para que la planificación de la seguridad contra incendios en el hogar sea tan accesible como esencial, esta iniciativa continúa la misión de Kidde de concientizar sobre la seguridad contra incendios y el monóxido de carbono (CO), proporcionando recursos educativos, organizando eventos de seguridad familiar y suministrando alarmas de humo y CO que ayudan a salvar vidas.





Prepare. Plan. Practice. es una herramienta digital interactiva y gratuita que está disponible en los Estados Unidos, tanto en inglés como en español, y permite a los usuarios visualizar una emergencia de incendio en sus hogares utilizando solo un teléfono inteligente o una tableta con conexión a Internet. Con esta herramienta interactiva Kidde ofrece una experiencia inolvidable sobre seguridad contra incendios, sin necesidad de descargas.

A través de la simulación virtual de incendios, el aprendizaje gamificado y la planificación guiada de escapes, la herramienta ayuda a desarrollar el conocimiento necesario para reaccionar rápidamente cuando cada segundo cuenta. Ayuda a los usuarios a aplicar habilidades que salvan vidas directamente en su propia casa, presentando tres modos distintos y un centro de seguridad.

El Modo de demostración (simulación de incendio con RA) da inicio a la experiencia, utilizando tecnología de RA para simular la rapidez con la que un incendio puede crecer y propagarse en su hogar en tan solo dos minutos. El Modo de aprendizaje permite a los usuarios explorar una casa digital para aprender sobre los riesgos de incendio, consejos sobre alarmas de humo, seguridad contra el monóxido de carbono y mucho más. El Modo de práctica guía a los usuarios sobre cómo crear un plan de escape personalizado y luego ponerlo en práctica con un simulador de incendio y un temporizador en vivo de 2 minutos.



• El “Modo Familiar” para aquellos con niños pequeños, ofrece una versión del temporizador menos intensa pero igualmente educativa. Centro de seguridad, al finalizar la experiencia, los usuarios son dirigidos a este centro de recursos central con enlaces a información y herramientas adicionales sobre seguridad contra incendios y monóxido de carbono.

La nueva herramienta Prepare. Plan. Practice. ha sido bien recibida por las principales organizaciones de seguridad contra incendios, entre ellas la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Nacional de Jefes de Bomberos Estatales (NASFM, por sus siglas en inglés), lo que subraya su gran valor y su estrecha alineación con las iniciativas nacionales de seguridad contra incendios.

"La NFPA reconoce la importancia de la educación innovadora en materia de seguridad contra incendios, como la herramienta de realidad aumentada de Kidde", afirmó Kelly Ransdell, directora de Educación Pública de la NFPA. "Esta tecnología emocionante y educativa se ajusta a nuestra misión de ayudar a salvar vidas y reducir pérdidas a través de la información, el conocimiento y la pasión, involucrando a las familias en la educación crítica sobre seguridad contra incendios".

"La Asociación Nacional de Jefes de Bomberos Estatales elogia la innovadora herramienta de realidad aumentada (RA) de Kidde como un avance crucial en la educación sobre seguridad contra incendios", afirmó H. Butch Browning, director ejecutivo de la NASFM. "Esta atractiva tecnología ofrece una manera accesible e impactante para que las familias comprendan la importancia de la planificación de la seguridad contra incendios, lo que refuerza nuestro objetivo de ayudar a prevenir tragedias y proteger vidas."

Para promover aún más la seguridad contra incendios y monóxido de carbono, Kidde se asocia con iHeartMedia y The Home Depot para organizar eventos de seguridad en el hogar en todo el país. Estos eventos combinan educación, donaciones de alarmas y colaboración comunitaria para ayudar a que cada hogar sea más seguro. La marca también colabora con al cantautor Aloe Blacc para organizar un evento especial y privado llamado Causa de Alarma en Los Ángeles, que destaca la importancia de la preparación y rinde homenaje a los heroicos socorristas que combatieron los recientes incendios forestales.

"Al vivir en el sur de California, todos estamos muy familiarizados con la amenaza de los incendios forestales, y he visto de primera mano cómo las comunidades se unen para apoyarse mutuamente y a nuestros heroicos socorristas," afirmó el cantautor Aloe Blacc. "Ese peligro no se detiene en nuestra puerta; estar preparado para un incendio dentro de tu hogar es igual de importante."

"Con Causa de Alarma, nuestro objetivo es que la educación sobre seguridad contra incendios sea accesible y atractiva para todos," afirmó Isis Wu, presidenta de Global Residential Fire & Safety en Kidde. "A través de eventos de seguridad en el hogar y nuestro simulador con RA Prepare. Plan. Practice., estamos empoderando a las familias con experiencias de aprendizaje personalizadas e innovadoras que pueden ayudarles a actuar con rapidez en una emergencia real. Cada segundo cuenta cuando se trata de la seguridad contra incendios y monóxido de carbono, por lo que nos comprometemos a promover la educación y apoyar a nuestros socios del sector de bomberos en sus iniciativas de reducción de riesgos comunitarios."

Para participar:

Visite CauseForAlarm.org para probar la herramienta Prepare. Plan. Practice. y acceder a un conjunto completo de recursos de seguridad contra incendios, incluido el kit de herramientas de seguridad contra incendios de Kidde, que está disponible en inglés y español.

CauseForAlarm.org para probar la herramienta y acceder a un conjunto completo de recursos de seguridad contra incendios, incluido el kit de herramientas de seguridad contra incendios de Kidde, que está disponible en inglés y español. Comparta su experiencia con la herramienta Prepare. Plan. Practice. en las redes sociales utilizando #CauseForAlarm para ayudar a crear conciencia sobre la importancia de tener alarmas de humo que funcionen y un plan de escape en caso de incendio.

su experiencia con la herramienta en las redes sociales utilizando #CauseForAlarm para ayudar a crear conciencia sobre la importancia de tener alarmas de humo que funcionen y un plan de escape en caso de incendio. Compre una alarma Kidde en los comercios participantes en los EE. UU. desde ahora hasta finales de noviembre de 2025 para generar una contribución de $1 USD para donaciones de alarmas a comunidades necesitadas, hasta un valor total de $1 millón USD en valor minorista.

Acerca de Kidde

Durante más de 100 años, Kidde ha sido una marca de confianza en seguridad contra incendios, fabricando alarmas de humo residenciales, alarmas de monóxido de carbono, extintores y accesorios de seguridad. Tras presentar el primer sistema integrado de detección de humo hace un siglo, Kidde continúa marcando la pauta y ayudando a proteger a las personas y los bienes con soluciones avanzadas, inteligentes y conectadas para el consumidor moderno de hoy en día. Para obtener más información, visite kidde.com o siga a Kidde en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.

