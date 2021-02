C3 AI y Baker Hughes Proporcionarán Soluciones de IA Empresarial para Acelerar el Programa de Transformación Digital de PETRONAS

Baker Hughes y C3 AI ofrecerán soluciones de IA empresarial BakerHughesC3.ai (BHC3)

Las implementaciones de PETRONAS de BHC3 AI Suite y BHC3 Reliability comenzarán con aplicaciones de mantenimiento predictivo para turbinas de gas, compresores y válvulas de control.

REDWOOD CITY, California, y HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–C3 AI (NYSE: AI) y Baker Hughes anunciaron hoy una colaboración de inteligencia artificial (IA) con PETRONAS, compañía global de energía y soluciones de Malasia, para aplicar la tecnología BakerHughesC3.ai (BHC3) en los programas estratégicos de transformación digital de PETRONAS.

Como custodio de los recursos nacionales de petróleo y gas de Malasia, PETRONAS ejecuta un extenso programa de transformación digital en todas las operaciones con energía para extraer valor de los datos. La adopción de la IA como parte de su programa general para mejorar la productividad del petróleo y del gas, la integridad de los activos y la seguridad respalda el compromiso de PETRONAS de proporcionar soluciones energéticas limpias y eficientes al aprovechar el poder de la tecnología.

PETRONAS trabajará con expertos en tecnología energética, ciencia de datos e IA de Baker Hughes y C3 AI para colaborar en proyectos enfocados en mejorar la confiabilidad de los activos de energía en operaciones críticas. Mediante la utilización de Microsoft Azure, PETRONAS implementará la aplicación BHC3™ Reliability para mejorar aún más los programas de mantenimiento de turbinas de gas y, en un proyecto separado, mejorar la confiabilidad de las válvulas de control al detectar condiciones anómalas y así evitar tiempos de inactividad.

“PETRONAS aborda las demandas de energía actuales al aprovechar el poder de lo digital como acelerador, la tecnología como diferenciador y los datos como un activo”, expresó Samsudin Miskon, vicepresidente sénior de Tecnología y Entrega de Proyectos de PETRONAS. “PETRONAS está comprometida con la transformación digital acelerada que brinda productividad, eficacia, visibilidad, seguridad y rendimiento. La inteligencia predictiva de la IA es fundamental para satisfacer estas necesidades, y esto solo es posible con la IA que impulsa los resultados a ritmo y escala”.

“Este programa continúa la sólida relación entre Baker Hughes y PETRONAS para impulsar la productividad y la eficacia para una energía más limpia y segura”, manifestó Uwem Ukpong, vicepresidente ejecutivo de Regiones, Alianzas y Ventas Empresariales de Baker Hughes. “La IA desempeñará un papel fundamental en los programas de transformación digital que unen la demanda actual de energía con la transición energética del mañana. Estamos encantados de trabajar con PETRONAS, ya que lidera la transformación digital y despliega todo el poder de la IA empresarial”.

“La selección de PETRONAS de la tecnología BHC3 de Baker Hughes y C3 AI muestra la aceleración de los programas de transformación digital que cumplen estratégicamente la promesa de una energía más limpia”, manifestó el presidente y director de Tecnología de C3 AI, Ed Abbo. “La amplia experiencia en tecnología energética de Baker Hughes, junto con la tecnología de IA que C3 AI ha desarrollado durante los últimos 10 años, facilitan la adopción de la IA por parte de los líderes como tecnología digital transformadora para la industria energética”.

“Para la industria energética, este es un momento de transformación significativa”, declaró Andrea Della Mattea, presidente de Microsoft en Asia Pacífico. “Al beneficiarse del poder de la nube y las soluciones de IA, Baker Hughes, C3 AI y PETRONAS están ayudando a aumentar la seguridad de los trabajadores, reducir las emisiones a través del mantenimiento de equipos y están dando un importante paso adelante en la transición de la industria energética”.

Este anuncio fue publicado previamente por Baker Hughes el 9 de febrero de 2021. Acceda al comunicado en BakerHughes.com aquí.

Acerca de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE: AI) es un proveedor de software de IA empresarial líder en la aceleración de la transformación digital. C3 AI ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, una plataforma para el desarrollo, la implementación y operación de aplicaciones de IA a gran escala; C3 AI Applications, una cartera de aplicaciones de IA de software como servicio (Software as a Service, SaaS) específicas del sector; C3 AI CRM, un conjunto de aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM) específicas del sector diseñadas para la IA y el aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, una solución de IA sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas empresariales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai

Acerca de Baker Hughes:

Baker Hughes (NYSE:BKR) es una empresa de tecnología energética que proporciona soluciones para clientes de la industria y la energía en todo el mundo. Construidas en un siglo de experiencia y con operaciones en más de 120 países, nuestras tecnologías innovadoras y nuestros servicios están llevando adelante la energía; están haciendo que sea más segura, más limpia y más eficiente para las personas y para el planeta. Visítenos en bakerhughes.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

