C3 AI Se Presentará en las Próximas Conferencias de Inversores

Deutsche Bank Virtual Technology Conference. La presentación de la C3 AI está prevista para el viernes 10 de septiembre de 2021, a las 9:20 a. m, hora del Este (6:20 a. m., hora del Pacífico).

Piper Sandler Virtual Global Technology Conference. La presentación de la C3 AI está programada para el lunes 13 de septiembre de 2021, a las 12:00 p. m., hora del Este (9:00 a. m., hora del Pacífico).

Las partes interesadas pueden ver las transmisiones web en vivo de las presentaciones, que estarán disponibles en ir.c3.ai. Las repeticiones de las transmisiones web estarán disponibles durante los 90 días posteriores.

Acerca de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) es la empresa de software de aplicación IA empresarial que acelera la transformación digital para las organizaciones a nivel global. C3 AI ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, una plataforma para el desarrollo, la implementación y operación de aplicaciones de IA a gran escala; C3 AI Applications, una cartera de aplicaciones de IA de software como servicio (Software as a Service, SaaS) específicas del sector; C3 AI CRM, un conjunto de aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM) específicas del sector diseñadas para la IA y el aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, una solución de IA sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas empresariales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai.

