C3 AI reinventa la inteligencia artificial (IA) sin código con la presentación de C3 AI Ex Machina

El nuevo C3 AI Ex Machina es la única solución sin código que puede utilizarse para generar conocimientos ejecutables basados en la IA.

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–C3 AI (NYSE:AI), el proveedor de software de IA empresarial líder a nivel mundial, anunció hoy la disponibilidad general de C3 AI® Ex Machina, una aplicación de análisis predictivo que permite a cualquier persona desarrollar, aumentar y producir información basada en IA sin código de escritura.

Los analistas, operadores y expertos en el tema de todos los sectores y funciones comerciales necesitan desarrollar cada vez más conocimientos predictivos y prescriptivos recopilados a partir de conjuntos de datos amplios y distintos. Si bien existe una gran variedad de herramientas sin código disponibles que reducen la barrera para que los usuarios puedan construir modelos de aprendizaje automático (Machine Learning, ML) y llevar a cabo análisis de datos, ninguna de ellas ofrece capacidades integrales que permitan capturar y procesar el volumen y la variedad de datos requeridos, generar modelos de IA interpretables automáticamente y producir, implementar y aumentar los resultados en una empresa. Las herramientas de análisis predictivo actuales generalmente son difíciles de utilizar y limitan la capacidad de sus posibilidades de impulsar resultados comerciales reales.

C3 AI Ex Machina es la única solución integral de análisis predictivo sin código que permite que las personas, equipos y empresas puedan hacer lo siguiente:

Acceder de manera rápida y flexible y preparar petabytes de datos dispares con conectores de datos prediseñados para fuentes de datos, como Snowflake, S3, ADLS, Databricks y muchos más.

con conectores de datos prediseñados para fuentes de datos, como Snowflake, S3, ADLS, Databricks y muchos más. Diseñar y administrar los modelos de IA sin código de escritura mediante el uso de una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar respaldada por la poderosa tecnología AutoML.

mediante el uso de una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar respaldada por la poderosa tecnología AutoML. Impulsar los resultados en toda la empresa mediante la publicación constante de conocimientos predictivos en sistemas empresariales o aplicaciones empresariales personalizadas.

mediante la publicación constante de conocimientos predictivos en sistemas empresariales o aplicaciones empresariales personalizadas. Aumentar los recursos de la nube para satisfacer las necesidades en una aplicación moderna y nativa de la nube en la que solo se pague por los recursos utilizados.

en una aplicación moderna y nativa de la nube en la que solo se pague por los recursos utilizados. Crecer con confianza mediante la integración y expansión de C3 AI Suite, la plataforma que desarrolla miles de millones de predicciones de IA para las empresas más grandes del mundo.

Los analistas de datos de Con Edison utilizan C3 AI Ex Machina para identificar los medidores que no funcionan bien casi en tiempo real y así logran un valor empresarial importante. “C3 AI Ex Machina permite a nuestros analistas aprovechar fácilmente todos nuestros datos y evaluar la confiabilidad y los riesgos de seguridad”. Recientemente, nuestro grupo de Operaciones de Infraestructura de Medición Avanzada (Advanced Metering Infrastructure, AMI) utilizó C3 AI Ex Machina para diseñar modelos que identifiquen los medidores eléctricos en riesgo de sobrecalentamiento. Con C3 AI Ex Machina, los analistas de nuestra empresa ahora pueden evaluar los puntajes de riesgo casi en tiempo real y programar las inspecciones de campo prioritarias de inmediato”, comentó Chris Brownlee, gerente de Departamento de Con Edison. “C3 AI Ex Machina simplificó y aceleró considerablemente nuestra capacidad de diseñar e implementar los modelos de aprendizaje automático para abordar los casos de uso que identifican los riesgos de manera proactiva y brindan un servicio más seguro y confiable a nuestros clientes”.

C3 AI Ex Machina permite utilizar el poder del análisis predictivo en sus empresas y desempeñar un papel en la creciente digitalización de las operaciones empresariales. La aplicación permite a los usuarios resolver un número ilimitado de casos de uso complejos, incluida la prevención de la pérdida de clientes, la mitigación de la demora de proveedores, la predicción de fiabilidad de los activos y la detección de fraudes con respaldo de la plataforma sólida de capacidades de IA empresarial de C3 AI Suite.

“C3 AI Ex Machina permite la combinación de la experiencia empresarial con la IA sin código para otorgar conocimientos predictivos que le ayuden a su empresa a actuar con fundamentos”, explicó Ed Abbo, presidente y director de Tecnología de C3 AI. “C3 Ex Machina ofrece una forma comprobada y testeada de acelerar el desarrollo y la implementación de la aplicación de IA empresarial. Permite que cualquier persona con experiencia en el tema mejore de manera significativa la capacidad de su organización para la toma de decisiones basada en datos de manera oportuna y contextual”.

Para obtener más información sobre C3 AI Ex Machina y probar la aplicación visite https://c3.ai/products/c3-ai-ex-machina/.

Acerca de C3 AI

C3 AI (NYSE:AI) es un proveedor de software de inteligencia artificial empresarial líder en la aceleración de la transformación digital. C3 AI ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, una plataforma para el desarrollo, la implementación y operación de aplicaciones de IA a gran escala; C3 AI Applications, una cartera de aplicaciones de IA de software como servicio (Software as a Service, SaaS) específicas del sector; C3 AI CRM, un conjunto de aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM) específicas del sector diseñadas para la IA y el aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, una solución de IA sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas empresariales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai

