C3 AI Lanza Mejoras Integrales a su Plataforma de Desarrollo de Aplicaciones de Inteligencia Artificial Empresarial y Aplicaciones de Inteligencia Artificial

La versión más reciente de C3 AI Suite expande el linaje, el desarrollo / las operaciones de modelos de aprendizaje automático (Machine Learning, ML) y las funciones de soporte de múltiples nubes para acelerar el tiempo de generación de valor

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–C3 AI (NYSE:AI), proveedor líder de software de IA empresarial, anunció hoy el lanzamiento de importantes mejoras en su plataforma de desarrollo de aplicaciones de IA empresarial y aplicaciones de IA diseñadas para acelerar aún más la transformación digital. En la última década, C3 AI ha invertido continuamente en C3 AI® Suite, plataforma de IA empresarial abierta, segura y multinube que aprovecha una arquitectura basada en modelos, lo que permite una IA empresarial de extremo a extremo, incluida la integración de datos, el desarrollo de modelos, operaciones de aprendizaje automático (Machine Learning Ops, MLOps), el desarrollo de aplicaciones, y el gobierno y mantenimiento de modelos.





La última versión, la 7.17, proporciona nuevas capacidades para rastrear y para administrar el linaje completo desde las fuentes de datos hasta las entidades de la aplicación. Además, la última versión incluye nuevas canalizaciones de aprendizaje automático componible para científicos de datos; mejoras en las aplicaciones C3 AI CRM, C3 AI Anti-Money Laundering, C3 AI Energy Management, C3 AI Production Schedule Optimization y C3 AI Reliability; y una nueva aplicación de IA empresarial para la industria del petróleo y el gas, C3 AI Well Development Optimization.

“El lanzamiento de hoy presenta aún más funciones líderes en el mercado para desarrolladores, científicos de datos e ingenieros de datos, al tiempo que brinda una velocidad sin precedentes al desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial empresarial”, señaló el presidente ejecutivo y director de Producto de C3 AI, Houman Behzadi. “Continuamos invirtiendo significativamente en nuestra plataforma de IA empresarial, una amplia gama de herramientas para desarrolladores y aplicaciones de IA empresarial configurables para permitir una experiencia de usuario y desarrollador más rica y cohesiva para acelerar la adopción de la IA”.

Las últimas mejoras y funciones de la plataforma disponibles con el C3 AI Suite incluyen las siguientes:

Linaje de modelos, características y datos completos: Las mejoras en las herramientas de desarrollo de aplicaciones de IA empresarial incluyen un nuevo componente integral de linaje de modelo, características y datos que permite a los desarrolladores y usuarios finales comprender el linaje de su aplicación y los resultados de IA/ML.

Las mejoras en las herramientas de desarrollo de aplicaciones de IA empresarial incluyen un nuevo componente integral de linaje de modelo, características y datos que permite a los desarrolladores y usuarios finales comprender el linaje de su aplicación y los resultados de IA/ML. Generación mejorada de características de series temporales: La última versión acelera significativamente la ingeniería de funciones y el desarrollo de modelos. Las mejoras permiten una parametrización de funciones más rápida, transformaciones estadísticas más completas y una selección de funciones mejorada para su uso en productos de ML de C3 AI.

La última versión acelera significativamente la ingeniería de funciones y el desarrollo de modelos. Las mejoras permiten una parametrización de funciones más rápida, transformaciones estadísticas más completas y una selección de funciones mejorada para su uso en productos de ML de C3 AI. Nuevos productos de ML componibles: Al ampliar la biblioteca cada vez mayor de productos de ML de C3 AI, la última versión incluye cuatro nuevos productos para acelerar el desarrollo de modelos, incluido un canal de aprendizaje profundo para la previsión y un canal de regresión cuantílica lineal para predicciones probabilísticas. Los productos de ML de C3 AI también ofrecen un soporte mejorado para la interpretación del modelo con la incorporación de explicaciones de Shapley Additive (SHAP) a los marcos de explicabilidad disponibles.

Al ampliar la biblioteca cada vez mayor de productos de ML de C3 AI, la última versión incluye cuatro nuevos productos para acelerar el desarrollo de modelos, incluido un canal de aprendizaje profundo para la previsión y un canal de regresión cuantílica lineal para predicciones probabilísticas. Los productos de ML de C3 AI también ofrecen un soporte mejorado para la interpretación del modelo con la incorporación de explicaciones de Shapley Additive (SHAP) a los marcos de explicabilidad disponibles. Servicio de Kubernetes de múltiples nubes: Como parte de la estandarización en curso de Kubernetes/OpenShift, la última versión es compatible con el servicio de Kubernetes en todas las nubes.

Como parte de la estandarización en curso de Kubernetes/OpenShift, la última versión es compatible con el servicio de Kubernetes en todas las nubes. Nuevos conectores de datos prediseñados: Las mejoras de rendimiento y escalabilidad del marco de Virtual Data Lake de C3 AI incluyen conectores para Snowflake, Spark/Databricks, S3, Microsoft Power BI, Azure Data Lake y Microsoft Dynamics 365, lo que amplía aún más la biblioteca de conectores de datos prediseñados en C3 AI Suite. Los nuevos conectores ayudan a acelerar la integración de datos y permiten a los ingenieros crear una imagen de datos virtual o ingerir datos directamente en C3 AI Suite.

Las mejoras de rendimiento y escalabilidad del marco de Virtual Data Lake de C3 AI incluyen conectores para Snowflake, Spark/Databricks, S3, Microsoft Power BI, Azure Data Lake y Microsoft Dynamics 365, lo que amplía aún más la biblioteca de conectores de datos prediseñados en C3 AI Suite. Los nuevos conectores ayudan a acelerar la integración de datos y permiten a los ingenieros crear una imagen de datos virtual o ingerir datos directamente en C3 AI Suite. Mejoras en los modelos de objetos empresariales: Las nuevas incorporaciones y mejoras al conjunto de modelos de objetos empresariales prediseñados de C3 AI aceleran aún más el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. Los modelos de objetos entre industrias brindan capacidades funcionales, que incluyen administración de energía, confiabilidad de equipos y procesos, detección de fraude, optimización de inventario y optimización del rendimiento de fabricación. Además, C3 AI también ofrece modelos de objetos específicos de la industria para manufactura, servicios financieros, petróleo y gas, servicios públicos y defensa.

C3 AI también continúa invirtiendo en su creciente cartera de aplicaciones empresariales de IA. Las mejoras notables incluyen las siguientes:

C3 AI CRM

Las mejoras de C3 AI Reliability

Las mejoras de C3 AI Inventory Optimization

Las mejoras de C3 AI Production Schedule Optimization

C3 AI Well Development Optimization es una nueva aplicación de petróleo y gas que optimiza los costos de perforación aguas arriba y mitiga los riesgos de tiempo no productivo, como tuberías atascadas, pérdida de circulación y recuperación de perforaciones. La aplicación proporciona el modelo de datos fundamental para aplicaciones de desarrollo de pozos habilitadas por inteligencia artificial, así como para que los operadores de petróleo y gas aguas arriba planifiquen y ejecuten operaciones de perforación.

Acerca de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) es un proveedor de software de inteligencia artificial empresarial líder en la aceleración de la transformación digital. C3 AI ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, una plataforma para el desarrollo, la implementación y operación de aplicaciones de IA a gran escala; C3 AI Applications, una cartera de aplicaciones de IA de software como servicio (Software as a Service, SaaS) específicas del sector; C3 AI CRM, un conjunto de aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM) específicas del sector diseñadas para la IA y el aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, una solución de IA sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas empresariales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai

