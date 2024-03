C₂N Diagnostics, LLC anuncia la inversión de Eisai Inc.

Las empresas ven la oportunidad de que el análisis de sangre PrecivityAD2™ transforme el estándar clínico de atención mediante el diagnóstico precoz y preciso de la enfermedad de Alzheimer

ST. LOUIS–(BUSINESS WIRE)–C₂N Diagnostics, LLC, líder en el diagnóstico avanzado de la salud cerebral, y Eisai Inc., una “empresa de salud humana”, anunciaron que Eisai realizó una inversión de hasta 15 millones de USD en C₂N.





Los directivos de C₂N afirman que la inversión refleja el deseo común de ambas empresas de ampliar y proporcionar un amplio acceso a sus pruebas Precivity™, que son análisis de sangre innovadores destinados a pacientes con deterioro cognitivo. El objetivo de estas pruebas es ayudar a los profesionales sanitarios a determinar la patología de la enfermedad de Alzheimer y facilitar la gestión médica y las decisiones de tratamiento.

Las empresas coinciden en que la inversión de Eisai catalizará los esfuerzos de C₂N por ampliar la disponibilidad, accesibilidad y uso de pruebas de biomarcadores sanguíneos de alto rendimiento para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer en Estados Unidos.

El Dr. Joel Braunstein, CEO de C₂N, declaró: “Agradecemos enormemente la dedicación y minuciosidad con que Eisai ha evaluado el valor y la calidad de nuestras avanzadas soluciones de diagnóstico en el campo de la salud cerebral. Con esta financiación, nos basamos en nuestro historial de atraer a los inversores de mayor calidad comprometidos con cambiar la trayectoria de la enfermedad de Alzheimer mediante la detección y el tratamiento precoces y, en última instancia, la prevención. Estamos orgullosos de contar con el liderazgo de Eisai en este campo, ya que estamos transformando el estándar de gestión y atención clínica de los pacientes con enfermedad de Alzheimer”. La disponibilidad de biomarcadores sanguíneos estrechamente correlacionados con las medidas de referencia, como la tomografía por emisión de positrones (PET), mejorará la accesibilidad de los pacientes para obtener tratamientos farmacológicos seguros y eficaces a medida que haya más disponibles”.

“El campo de los diagnósticos sanguíneos de alta precisión está avanzando y expandiéndose rápidamente”, dijo Keisuke Naito, responsable global de la enfermedad de Alzheimer, vicepresidente sénior de Eisai. “Dados los gastos y las limitaciones de capacidad de las pruebas PET y CSF, Eisai está trabajando para apoyar el crecimiento del ecosistema de la demencia. La disponibilidad de herramientas de diagnóstico más asequibles y mínimamente invasivas ayuda a apoyar un amplio acceso para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer”.

C 2 N y Eisai anunciaron inicialmente en 2022 que estaban trabajando “para concientizar y desarrollar pruebas reales que respalden el uso de ensayos basados en sangre en personas con deterioro cognitivo que no participan actualmente en un ensayo clínico“.

Acerca de C 2 N Diagnostics, LLC

C₂N es una empresa de diagnósticos especializados con la visión de aportar Clarity Through Innovation®. C₂N se esfuerza por ofrecer servicios excepcionales de laboratorio clínico y soluciones avanzadas de diagnóstico en el campo de la salud cerebral. Los servicios y productos de C₂N basados en la espectrometría de masas de alta resolución se utilizan para: la toma de decisiones clínicas para mejorar la atención al paciente, incluyendo el diagnóstico y el seguimiento del tratamiento; maximizar la calidad y la eficiencia de los ensayos clínicos que prueban nuevos tratamientos para la neurodegeneración; y proporcionar herramientas innovadoras para ayudar a los investigadores de la salud a comprender mejor los nuevos mecanismos de la enfermedad, identificar nuevos objetivos de tratamiento, y llevar a cabo importantes estudios epidemiológicos para mejorar la salud pública mundial. C₂N se ha utilizado en más de 150 estudios sobre la enfermedad de Alzheimer y otros estudios de investigación en Estados Unidos y en todo el mundo. Esto incluye ensayos de tratamiento y prevención de referencia con terapias modificadoras de la enfermedad (TME) que están cambiando la trayectoria de la enfermedad de Alzheimer. C₂N colabora actualmente con empresas farmacéuticas y biotecnológicas multinacionales, destacadas instituciones académicas, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, la Asociación de Alzheimer y otras organizaciones sin fines de lucro y consorcios. Se publicaron más de 15 000 medidas de biomarcadores relacionadas con Precivity™ en publicaciones revisadas por expertos, y actualmente se están revisando muchos más manuscritos.

La empresa agradece el generoso apoyo del National Institute on Aging, la GHR Foundation, la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation, la BrightFocus Foundation y la Alzheimer’s Association. Para más información, visite www.C2N.com .

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

CONTACTO CON LA EMPRESA:



Joni Henderson



JHenderson@c2n.com

314-464-0009

CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:



Adam Shapiro



Adam.Shapiro@ASPR.bz

202-427-3603