BVI Anuncia Inversión y Colaboración con Beyeonics Vision

Apoya la visualización digital centrada en el cirujano, la ergonomía mejorada y la orientación en tiempo real para el proceso de toma de decisiones quirúrgicas

WALTHAM, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–BVI, empresa global diversificada de dispositivos oftálmicos especialmente diseñados, anunció hoy una inversión en Beyeonics Vision, una subsidiaria de tecnología médica de Elbit Systems Ltd. (NASDAQ: ESLT y TASE: ESLT) (“Elbit Systems”). Beyeonics Vision utiliza plataformas integradas de realidad aumentada, seguimiento y procesamiento de imágenes/IA para brindar una visualización mejorada, un flujo de trabajo optimizado y soporte en tiempo real para el proceso de toma de decisiones del cirujano en el quirófano. La colaboración también promueve un proceso simplificado para comercializar Beyeonics™ One en los Estados Unidos, con potencial para una rápida expansión en territorios fuera de ese país.

“BVI evalúa de manera rutinaria oportunidades para asociarse con empresas que tienen un compromiso con la innovación y comparten nuestra mentalidad empresarial. Con Beyeonics One, BVI puede ampliar nuestra oferta de experiencias quirúrgicas incomparables durante los procedimientos del segmento anterior y posterior”, afirmó Shervin Korangy, presidente y director ejecutivo de BVI. “Sabemos por experiencia que se necesitan prioridades compartidas para cumplir con nuestra misión y nos entusiasma que Beyeonics Vision comparta nuestra pasión y compromiso por reenfocar el futuro de la visión”.

Beyeonics Vision ha estado desarrollando Beyeonics One, primer y único sistema comercial de imágenes digitales oftálmicas que reemplaza a los microscopios ópticos analógicos. Beyeonics One es una plataforma de visualización digital abierta y actualizable, equipada con una cámara de ultraaltaresolución que procesa y transfiere imágenes mejoradas digitalmente a una pantalla de alta resolución que se puede llevar en la cabeza para crear una experiencia de visualización en 3D estereoscópica natural y verdaderamente inmersiva. Beyeonics One ofrece a los cirujanos una automatización mejorada, autonomía de programación y más libertad para configurar el quirófano y adoptar una postura más ergonómicamente eficaz. Además, el sistema permite el proceso de toma de decisiones en tiempo real con una integración personalizable de datos preoperatorios e intraoperatorios accesibles y una integración perfecta con otros dispositivos.

“Estamos muy contentos de asociarnos con BVI en la comercialización de Beyeonics One en los EE. UU. y del potencial de colaborar también en futuras innovaciones. Mediante esta colaboración, nuestro objetivo es expandir nuestras capacidades colectivas para optimizar todos los aspectos de la visualización para los cirujanos oculares y ofrecer una experiencia transformadora a los proveedores y pacientes”, señaló Ron Schneider, director ejecutivo de Beyeonics Vision.

BVI anticipó por primera vez su asociación con Beyeonics Vision en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Catarata y Cirugía Refractiva en julio de 2021 y también lo hará en la Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Refractiva (European Society of Cataract and Refractive Surgery, ESCRS) en Ámsterdam en octubre, y en la Academia Americana de Oftalmología (American Academy of Ophtalmology, AAO) en Nueva Orleans en noviembre.

Acerca de BVI

BVI® es un fabricante mundial de dispositivos médicos oftálmicos con la misión de ofrecer soluciones e innovación de alta calidad para promover la cirugía ocular y mejorar la visión de los pacientes. Con nueve décadas de desarrollo de productos y soluciones líderes, BVI colabora con cirujanos oftálmicos para mejorar la visión de millones de pacientes en todo el mundo. Nuestra organización apoya a los equipos quirúrgicos, en más de 115 países en todo el mundo, ya sea directamente o a través de nuestra red de distribuidores de confianza. Nuestras marcas de confianza incluyen las siguientes: Beaver® (cuchillos y hojas), Visitec® (cánulas), Malosa® (instrumentos descartables), Vitreq® (productos quirúrgicos vitreorretinianos) y PhysIOL® (lentes intraoculares prémium).

Acerca de Beyeonics Vision

Beyeonics™ Vision, subsidiaria de Elbit Systems (NASDAQ: ESLT), es una compañía de tecnología médica que desarrolla soluciones de visualización centradas en el cirujano. Beyeonics tiene como objetivo consolidar y democratizar la cirugía, ofrecer una tecnología transformadora mediante el uso de una plataforma integrada de visualización de procesamiento de imágenes, seguimiento y realidad aumentada para brindarles a los cirujanos información valiosa, guiar decisiones y realizar tareas automáticas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

BVI

Andrew Dawson



Comunicaciones Corporativas



adawson@bvimedical.com

Inversionistas

Gilmartin Group



Vivian Cervantes



IR@bvimedical.com