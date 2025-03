¿Buscando? La función ‘Right Now’ de Grindr se expande a 15 nuevas ciudades

Más ciudades, más conexiones, menos esperas. Con Right Now, encontrar citas es más rápido que nunca

WEST HOLLYWOOD, California--(BUSINESS WIRE)--Global Gayborhood in Your Pocket™ de Grindr, con un promedio de más de 14,5 millones de personas usuarias activas por mes, anunció hoy la expansión de Right Now: una función basada en las intenciones de quienes la usan, diseñada para conectar instantáneamente a personas que buscan encuentros de forma inmediata. Right Now es un feed en tiempo real, independiente de la red, donde las personas que usan Grindr pueden publicar textos y compartir fotos que se pueden visualizar durante una hora para que los demás sepan exactamente lo que están buscando... ahora mismo.









Hoy, Right Now empezará a funcionar en quince nuevas ciudades de Norteamérica, Europa y Sudamérica. Nueva York, Los Ángeles, Miami, Filadelfia, Austin, Chicago, Houston, Atlanta, Orlando, Londres, París, Madrid, Milán, Ámsterdam y San Pablo, donde se encuentran algunos de los barrios gays más densamente poblados del mundo.

“Con Right Now, las personas usuarias pueden encontrar exactamente lo que quieren, cuando lo quieren, sin tener que hacer conjeturas", afirmó AJ Balance, director de productos de Grindr. “Creamos esta función basada en las intenciones de quienes la usan a partir de los comentarios de nuestra comunidad. El objetivo es que se puedan conectar con personas afines sin perder tiempo con falsas expectativas. Muchas veces, la gente empieza una conversación y se termina dando cuenta de que buscan cosas diferentes: una quiere una cita, la otra una conexión rápida. Con Right Now, queda claro quién está disponible y qué es lo que busca, en tiempo real”.

Se puede acceder a Right Now en iOS y Android a través de la barra de navegación principal, la barra lateral y un botón de acción flotante en la grilla principal, que lleva a las personas a un feed independiente optimizado para que la participación sea en tiempo real. En el momento del lanzamiento, las personas usuarias recibirán diez sesiones gratuitas de una hora a la semana, que se renovarán cada viernes. Una vez que hayan usado las sesiones gratis, tendrán la opción de comprar sesiones adicionales de Right Now.

Esta expansión tiene como base las exitosas pruebas piloto de Right Now que se realizaron en 2024 en Australia y el área metropolitana de Washington D. C., lo que refuerza el compromiso de Grindr de crear más oportunidades para conexiones exitosas basadas en las intenciones de quienes usan la aplicación. No se pierda las próximas actualizaciones sobre más lugares en el mundo donde se podrá usar esta función de Grindr.

Explore nuestra hoja de ruta de productos para conocer más de cerca las nuevas funciones que llegarán a Grindr en 2025.

