Busca tu identidad perdida como Xenon en la nueva actualización de MapleStory M

La actualización incluye eventos de apoyo al desarrollo de los personajes por tiempo limitado y mejoras en el sistema

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Xenon, una nueva categoría mejorada cibernéticamente, se une a la Resistencia en el MMORPG móvil gratuito, MapleStory M!





Xenon representa una categoría única y versátil, que puede proporcionar equipación tanto de ladrón como de pirata. Xenon utiliza el maná y una fuente de energía específica de la categoría para sus habilidades, al tiempo que blande un látigo de energía letal que puede cortar casi todo.

Esta actualización aportará varios elementos adicionales, entre ellos la posibilidad de crear compañeros de Android que pueden llevar equipos y trajes equipados. También se ha añadido el Comandante Hilla, un nuevo jefe con dificultades Normal, Difícil y Caos.

Otras actualizaciones del sistema incluyen un nuevo sistema de donaciones prémium que utiliza cristales en lugar de GP, ranuras adicionales para bolsillos, una función de descuento para hiperestados y nuevas opciones para el equipo antiguo.

Hay una selección de eventos de tiempo limitado que celebran la nueva clase Xenon, entre los que se incluyen:

Evento On-Time Xenon : Hasta el 15 de febrero de 2021, los jugadores que se conecten recibirán una caja de actualización permanente de Xenon y un paquete triple de Dillo por tiempo limitado.

Evento dedicado al progreso de Xenon : Hasta el 8 de marzo de 2021, los jugadores recibirán armas, armaduras, pociones y materiales de mejora al alcanzar ciertos niveles.

Proyecto Burning Xenon: Hasta el 8 de marzo de 2021, habrá un evento de subida de nivel 1+2 para los personajes Xenon.

Entre otros eventos se incluyen:

Día de San Valentín : Del 10 al 24 de febrero de 2021, los monstruos derrotados dejarán caer objetos que pueden utilizarse para atraer a los monstruos de chocolate. Los jugadores tendrán que atraer y derrotar a estos enemigos de chocolate para recoger ingredientes que se pueden combinar para recibir una variedad de objetos de buff. Los participantes en el evento recibirán recompensas proporcionales al número de bombones creados.

Maple Museum 2 : Del 17 de febrero al 11 de marzo de 2021, el evento Maple Museum 2 permite a los jugadores ganar kits de celebración tanto en la Sala de las reliquias como en la Sala biológica una vez completado el evento. El Maple Museum 2 incluirá una misión diaria, la petición de Spiegalmann, que ofrece a los jugadores la posibilidad de elegir entre cuatro tipos de componentes o equipos para donar y a cambio devuelve equipos a los jugadores.

Evento de marcos de fotos conmemorativos: Del 3 al 17 de marzo de 2021, los maplers podrán hacer marcos de fotos conmemorativos de eventos en 2020, con los que ganarán pequeños regalos.

Para más información sobre MapleStory M, visite la página App Store o Google Play y siga a @PlayMapleM enTwitter para las últimas actualizaciones.

Acerca deMapleStory M https://maplestorym.nexon.com/

MapleStory M, presentado en todo el mundo el 24 de julio de 2018, lleva el nostálgico mundo del MMORPG de desplazamiento lateral MapleStory a los dispositivos móviles, y ofrece las mismas infinitas posibilidades de personalización, tramas inmersivas e incursiones épicas de los jefes que los aficionados esperan de la franquicia épica. MapleStory M consiguió rápidamente los 10 millones de descargas tan solo 100 días después de su lanzamiento en todo el mundo y recientemente ha celebrado su segundo aniversario con 16 millones de descargas a escala mundial.

Acerca de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

