Burger King imprimirá las órdenes de sus clientes en mascarillas

La cadena estadounidense de comida rápida, Burger King, siguiendo las recomendaciones de la CDC que dice que al hablar las personas producen pequeñas gotas de saliva que podrían contener el nuevo coronavirus, han decidido que para evitar que esto suceda dentro del restaurante, imprimirán las órdenes en las mascarillas de sus clientes.

Según el sitio web de noticias de marketing, Ad Age lo comensales podrán ordenar esas mascarillas comentando las publicaciones Burger King en las páginas de Facebook, Instagram y Twitter.

La compañía invita a sus consumidores a crear estas mascarillas de BK impresas y personalizadas, para que a la hora de llegar al restaurante no tengan que mover su boca o quitarse su mascarilla cuando se acercan a la ventanilla del autoservicio. Esto como una manera nueva y que podría resultar efectiva para evitar la propagación del nuevo coronavirus, Covid-19.

El uso de esta mascarilla podría contribuir con el cuidado y la salud de los clientes y los empleados de la franquicia. La medida solamente está limitada a los restaurantes de la cadena de comidas rápidas en Bélgica. Sin embargo en el artículo de la Ad Age se muestran mascarillas con las órdenes escritas en inglés lo que ha he hecho creer que estas mascarillas podrían llegar a usarse en EEUU.

With @BurgerKing's new custom masks, you won't need to speak to give your order…you also won't spread COVID-19. https://t.co/R9uBqxptpT

— Ad Age (@adage) August 11, 2020