Buques de guerra de Estados Unidos arriban a Haití en medio de crisis de seguridad e inestabilidad política

Buques de guerra de Estados Unidos arribaron a Haití como parte de un operativo de seguridad regional, informó este martes la embajada estadounidense en ese país caribeño. La llegada de las embarcaciones ocurre en un contexto marcado por la violencia de pandillas y una creciente incertidumbre política.

Según un comunicado publicado por la sede diplomática en la red social X, los buques USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence ingresaron a la bahía de Puerto Príncipe en el marco de la operación denominada “Southern Spear”, desplegada por orden del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La embajada señaló que la presencia naval “refleja el compromiso firme de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro mejor para Haití”. El operativo, anunciado en noviembre, forma parte de una estrategia más amplia que incluye el despliegue de buques y aeronaves militares estadounidenses en América Latina y el Caribe, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y las embarcaciones utilizadas por cárteles catalogados por Washington como “narcoterroristas”.

De acuerdo con la información oficial, los navíos que llegaron a Puerto Príncipe integran el dispositivo estadounidense en el Caribe orientado a frenar actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, el arribo se produce en un momento especialmente delicado para Haití, que enfrenta nuevas tensiones políticas a pocos días del vencimiento del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), previsto para el 7 de febrero.

Haití, considerado el país más pobre del continente americano, atraviesa desde hace años una profunda crisis caracterizada por la violencia de bandas criminales, responsables de asesinatos, secuestros, saqueos y agresiones sexuales, según reportes oficiales.

En este contexto, Estados Unidos anunció recientemente restricciones de visado contra altos funcionarios haitianos, incluidos miembros del CPT, a quienes acusa de mantener vínculos o brindar apoyo a las pandillas que operan en el país.

Paralelamente, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la extensión por un año del mandato de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh). La resolución, impulsada por Panamá y Estados Unidos, busca reforzar el acompañamiento internacional ante un escenario de deterioro institucional y persistente inseguridad, que continúa afectando la estabilidad del país.