Un buque petrolero con bandera rusa, identificado como Anatoly Kolodkin, se dirige hacia las costas de Cuba en medio de la crisis energética que atraviesa la isla. Esta crisis es derivada del embargo de Estados Unidos, que ha interrumpido la mayoría de los envíos de combustible. Así lo indicó Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

El experto explicó que la embarcación se encuentra a unas 14 horas de Nipe, en la costa norte de la provincia de Holguín. También dijo que está a aproximadamente un día y medio del centro logístico petrolero de Matanzas. Además, el trasbordo del crudo hacia la refinería de La Habana podría tardar entre dos y cinco días adicionales desde su ubicación actual.

De acuerdo con MarineTraffic, sitio especializado en seguimiento marítimo, el Anatoly Kolodkin navegaba este domingo 29 de marzo por el mar Caribe, acercándose a la isla para aliviar, en parte, la escasez de combustible que afecta a Cuba.

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