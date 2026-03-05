Buque iraní hundido por EEUU regresaba tras participar en ejercicios navales en India

GALLE, Sri Lanka (AP) — El buque de guerra iraní hundido por un submarino estadounidense cerca de Sri Lanka había participado en ejercicios navales organizados por India.

Se detalló que antes el buque tras las operaciones se dirigió a aguas internacionales en el océano Índico en su camino de regreso a casa.

El hundimiento subrayó el alcance de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán y su expansión en Oriente Medio y más allá.

También encendió un debate en India sobre la seguridad marítima en el océano Índico, una región donde Nueva Delhi mantiene una presencia naval significativa.

La armada de Sri Lanka recuperó 87 cuerpos y rescató a 32 marineros iraníes del IRIS Dena el miércoles. Esto ocurrió después que el buque se hundiera en aguas internacionales frente a la costa del país insular.

La armada de Sri Lanka señaló que respondió a una señal de socorro del IRIS Dena. Sin embargo, para cuando llegó al lugar no había rastro del buque.

"Solo habían manchas de petróleo y marineros flotando en el agua. Los marinos rescatados fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Galle, en la costa sur de Sri Lanka", se detalló.

Un buque premio

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth afirmó que el hundimiento ilustra que la operación militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán se está extendiendo más allá de sus fronteras y describió al IRIS Dena como un "buque premio".

El presidente Donald Trump ha dicho que uno de los objetivos clave de la guerra es aniquilar la Armada de Irán.

Un video difundido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en X mostró el momento del ataque con torpedo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a la Marina estadounidense de cometer "una atrocidad en el mar" al hundir la fragata y dijo en redes sociales el jueves que Estados Unidos "llegará a lamentar amargamente" el ataque.

Araghchi indicó que el IRIS Dena transportaba a "casi 130" tripulantes.