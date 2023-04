BUNKER elige a InvestCloud para lanzar su nueva aplicación digital, que abre el acceso a los mercados de inversión de EE. UU. a los grandes patrimonios de Latinoamérica

La nueva aplicación, en la que también intervino Apex Fintech Solutions, ofrece una experiencia de inversión a través del móvil a personas adineradas y de alto poder adquisitivo de Latinoamérica.

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–InvestCloud, el líder mundial en transformación digital para la industria financiera con más de 6 billones de dólares en activos, ha sido seleccionado por BUNKER, una «fintech» con sede en Estados Unidos cuyo objetivo es democratizar el acceso a los mercados de este país para los latinoamericanos, para ayudar a lanzar una plataforma pionera de inversión digital desde el móvil. La nueva plataforma de BUNKER está especialmente diseñada para ayudar a las personas acaudaladas y de alto poder adquisitivo de Latinoamérica a acceder a los mercados de inversión estadounidenses, facilitando la apertura y gestión de cuentas de inversión en el extranjero y la consecución de sus objetivos financieros.

En este lanzamiento también es clave Apex Fintech Solutions Inc. (Apex), que a través de su filial Apex Clearing Corporation ofrece servicios de custodia y apoyo a corredores de bolsa para la nueva plataforma. Apex es un líder del mercado estadounidense en el ecosistema de las fintech, que ofrece soluciones de custodia y compensación, asesoramiento, institucionales, de activos digitales y SaaS a través de sus negocios combinados.

BUNKER es una plataforma digital de asesoramiento financiero desarrollada por el asesor de inversiones Smartadvisor LLC, regulado por la SEC, que ofrece a inversores acaudalados y de alto poder adquisitivo de Latinoamérica una experiencia de inversión sencilla, digital, confiable y excepcional. Con BUNKER, los clientes pueden invertir en los mercados regulados profesionalmente de los EE. UU., con un largo historial de estado de derecho y protección del inversor. Lanzado en forma simultánea en toda Latinoamérica, BUNKER ofrece comunicación multilingüe con el cliente junto con educación financiera y herramientas de bienestar, con el apoyo de asesoramiento digital impulsado por IA para generar mejores resultados para el inversor a precios transparentes y competitivos.

La colaboración con InvestCloud es fundamental para la estrategia de BUNKER. La plataforma en la nube de InvestCloud aporta las mejores experiencias de comunicación, planificación, compra y venta, todo ello centrado en un único Digital WarehouseTM para liberar el poder de los datos. BUNKER aprovecha la tecnología de InvestCloud para ofrecer una comunicación y un asesoramiento personalizados e integrales a sus clientes, desde procesos automatizados de captación y prospección hasta la gestión completa del ciclo de vida del cliente, todo ello a gran escala. Este es un ejemplo del alcance global del asesoramiento digital, centrado especialmente en la experiencia móvil.

Francisco Sosa del Valle, cofundador y director ejecutivo de BUNKER, comentó: «Estamos realmente emocionados de lanzar esta solución para tantos latinoamericanos que buscan una manera fácil y amigable de invertir en mercados seguros y regulados para alcanzar sus metas financieras a largo plazo. Estamos orgullosos de nuestros socios clave: InvestCloud, como proveedor de experiencias de inversión confiables, únicas y atractivas; y Apex, como proveedor líder de servicios de custodia y compensación».

Will Bailey, director de Estrategia de InvestCloud, declaró: «Estamos encantados de asociarnos con un visionario que reconoce el poder de lo digital para impulsar la expansión. La asociación con BUNKER demuestra la capacidad de InvestCloud para ofrecer soluciones digitales globales al sector financiero. BUNKER no solo ha optado por un diseño que prioriza lo móvil, también ha implementado nuestros principios básicos de ciencia del comportamiento en todas las aplicaciones de gestión del ciclo de vida del cliente. En un mercado que pide experiencias cada vez más personalizadas, la solución de BUNKER supera las expectativas del cliente final».

«Apex se enorgullece de prestar apoyo como agente de bolsa y en materia de custodia para InvestCloud y la innovadora oferta digital de BUNKER. Esto apuntala nuestra misión de permitir la inversión sin complicaciones para los inversores de todo el mundo», explicó William Capuzzi, director ejecutivo de Apex Fintech Solutions. «Seguimos viendo un crecimiento en la diversidad y en las soluciones que pueden aplicarse dentro del ecosistema de inversión y estamos encantados de apoyar esta plataforma interregional para el mercado latinoamericano».

BUNKER está presente para ayudar a millones de latinoamericanos acaudalados que buscan un mejor futuro financiero. Con BUNKER, invertir en los mercados estadounidenses es ahora más fácil.

Acerca de InvestCloud

InvestCloud es una empresa de ámbito mundial especializada en plataformas digitales que permiten el desarrollo de soluciones financieras, preintegradas en la nube. Ofrece experiencias de cliente a la carta y soluciones de operaciones intuitivas mediante un conjunto de aplicaciones modulares en constante evolución, lo que se traduce en potentes productos como Comunicación (portales de clientes, portales de asesores, movilidad, etc.), Planificación (basada en objetivos, flujo de caja, asesoramiento digital, propuestas, etc.), Compras y ventas (mercado digital de productos financieros) y la Biblioteca de aplicaciones (IBOR, ABOR, rendimiento, etc.). Con sede en Los Ángeles, InvestCloud cuenta con más de 20 oficinas en todo el mundo, incluidas las de Nueva York, Londres, Ginebra, Singapur, Tokio y Sídney, y presta apoyo a billones de activos de cientos de clientes de muy diversa índole, desde los mayores bancos del mundo hasta gestores de patrimonios, gestoras de activos y empresas de servicios patrimoniales.

Hoy en día, InvestCloud cuenta entre sus clientes con más de 150 gestores de activos, más de 400 gestores de patrimonios y más de 140 000 asesores financieros individuales. Solo en Norteamérica, InvestCloud opera con ocho de los 10 principales bancos estadounidenses y siete de los 10 principales patrocinadores de cuentas gestionadas de Estados Unidos.

Para más información, visite www.investcloud.com

Acerca de Apex Fintech Solutions

Apex Fintech Solutions es un gigante de la tecnología financiera que facilita el acceso y la inversión sin complicaciones para todo el mundo. La omnicanalidad de las soluciones escalables de Apex impulsa la innovación y la evolución de cientos de líderes de mercado, emprendedores, artífices del cambio y visionarios de nuestros días. El ecosistema digital de la empresa crea un entorno en el que los clientes con las mejores ideas pueden cambiar el mundo. Apex trabaja para garantizar el éxito de sus socios a la vanguardia del sector a través de soluciones personalizadas de custodia y compensación, asesoramiento, institucionales, de activos digitales y SaaS a través de sus marcas Apex Clearing™, Apex Advisor Solutions™, Apex Silver™ y Apex CODA Markets™.

Para más información, visite el sitio web de Apex Fintech Solutions: https://www.apexfintechsolutions.com

Acerca de BUNKER

BUNKER utiliza la mejor tecnología existente para proporcionar a los habitantes de Latinoamérica acceso a los mercados financieros mundiales a través de una plataforma sencilla, segura y rentable. Tenemos la misión de proporcionar una herramienta financiera a la que cualquier persona pueda acceder y utilizar fácilmente para obtener asesoramiento financiero sofisticado a un costo mínimo, independientemente de dónde viva, de cuánto dinero tenga o de sus conocimientos financieros. Bunker está presente para que todo el mundo tenga la oportunidad de crear riqueza a largo plazo, en cualquier lugar.

Para más información, visite www.bunkerinvest.us o descargue la aplicación en las tiendas IOS o Android. BUNKER: invierte en Estados Unidos.

