Bukele prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

El gobierno de El Salvador anunció recientemente la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas, una decisión que ha generado intensos debates en diversos sectores del país y fuera de sus fronteras.

Esta prohibición del lenguaje inclusivo en El Salvador fue confirmada por el Ministerio de Educación a través de un comunicado oficial.

Con este veto, las autoridades han instruido al personal docente a no utilizar términos que alteren el uso tradicional del idioma, argumentando que buscan fortalecer la calidad educativa y el respeto a la lengua española.

Defensores del lenguaje inclusivo sostienen que esta decisión excluye identidades y refuerza estereotipos de género en el entorno escolar.

Reacciones y repercusiones ante la nueva medida

Diversos colectivos sociales, académicos y organizaciones internacionales han expresado preocupación por las posibles consecuencias de la prohibición, señalando un retroceso en el reconocimiento de derechos y la igualdad de género en el sector educativo salvadoreño.

En contraste, sectores conservadores y oficiales sostienen que la medida busca enfocar la enseñanza en contenidos académicos sin ideologías.

El debate se extiende más allá de El Salvador. Organizaciones de derechos lingüísticos y entidades como Naciones Unidas han recomendado adoptar prácticas inclusivas en la educación para fomentar el respeto y la diversidad.

El rechazo o aceptación de la medida podría impactar futuras políticas educativas en Centroamérica.