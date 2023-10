Bukele pide que Hamas desaparezca: “Esas bestias no representan a los palestinos”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió que el grupo Hamas desaparezca tras el atentado “terrorista” cometido en Israel.

De acuerdo el mandatario, de ascendencia palestina, Hamas no representa a todo un país que hoy sufre las consecuencias del ataque sorpresa perpetrado el fin de semana en contra de israelíes y extranjeros.

Para Bukele, todo aquel que apoye la causa palestina no debe estar del lado del grupo criminal Hamas que provocó la muerte de 800 personas, en su mayoría inocentes.

“Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que Hamas desaparezca por completo”, dijo en un posteo en la plataforma X.

El mandatario, quien cuenta con una popularidad del 90% en su país y otras naciones de Latinoamérica, calificó de bestias salvajes al grupo terrorista. “Esas bestias salvajes no representan a los palestinos”.

Las palabras del mandatario rápidamente se viralizaron y abrieron un debate en las redes sociales; ya que calificó de error apoyar a Palestina y ponerse de lado de Hamas.

“Cualquiera que apoye la causa palestina cometería un error al ponerse de lado de esos criminales”, dijo sosteniendo que Hamas desaparezca.

Ejemplificó que ponerse del lado de los criminales es como que si los salvadoreños defendieran a la violenta Mara Salvatrucha (MS-13). “Sería como si los salvadoreños no hubiéramos puesto del lado de los terroristas de la (violenta pandilla Mara Salvatrucha) MS-13, solo porque compartimos ancestros o nacionalidad”.

Indicó que lo mejor que hizo su país fue deshacerse de las pandillas, instando a Palestina a hacer que Hamas desaparezca.

“Los palestinos deberían hacer lo mismo: deshacerse de esos animales (Hamas) y dejar que la gente buena prospere. Esa es la única manera de avanzar”, apuntó.

El posteo del gobernante latinoamericano cuenta con más de tres mil comentarios, 18 mil retuits y miles de reacciones en apoyo a sus palabras.

As a Salvadoran with Palestinian ancestry, I'm sure the best thing that could happen to the Palestinian people is for Hamas to completely disappear.

Those savage beasts do not represent the Palestinians.

Anyone who supports the Palestinian cause would make a great mistake…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 9, 2023