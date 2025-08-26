Bukele implementa un control estricto en las escuelas: las nuevas generaciones serán disciplinadas y ordenadas 

El presidente Nayib Bukele implementa control estricto en escuelas de El Salvador como parte de su política de seguridad orientada a combatir las pandillas.

A través de reformas y nuevas directrices, el gobierno busca reforzar la disciplina escolar y proteger a menores de la influencia de grupos delictivos.

Las medidas anunciadas por Bukele incluyen la vigilancia permanente en los centros educativos, restricciones en el acceso y salida de estudiantes, así como la aplicación de sanciones más severas ante conductas consideradas inapropiadas.

De acuerdo al mandatario, estas acciones son necesarias para evitar que las pandillas encuentren espacios de reclutamiento dentro del sistema educativo y para brindar “tranquilidad” a las familias salvadoreñas.

"Queremos que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas pero fundamentales como: Buenos días, por favor y gracias, fortaleciendo así la cultura ciudadana en nuestras escuelas", apuntó la secretaria de Educación, Nayib Bukele.

Educación bajo vigilancia: medidas y reacción social

A partir de la implementación de la disciplina escolar reforzada, el Ministerio de Educación trabaja en conjunto con organismos de seguridad pública para monitorear el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Mientras algunos sectores consideran que el control estricto puede alejar a los jóvenes de las pandillas, organizaciones civiles y docentes advierten sobre el posible impacto en el ambiente educativo y los derechos de los estudiantes.

El debate nacional se centra en encontrar el equilibrio entre la protección de la niñez y el fomento de un entorno escolar sano y participativo.

Las reformas impulsadas por Bukele se suman a otras acciones recientes en materia de seguridad del país, como la polémica extensión del régimen de excepción.