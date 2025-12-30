Bukele dice que quiere ser presidente de El Salvador diez años más 

Nayib Bukele admite su deseo de ser presidente de El Salvador, generando debate en el país sobre las implicaciones de la reelección presidencial.

El mandatario salvadoreño, conocido por su estilo directo y sus polémicas medidas de seguridad, ha expresado de manera abierta que busca seguir al frente del Ejecutivo, según recientes declaraciones transmitidas en medios internacionales.

A lo largo de su mandato, Bukele ha destacado por impulsar cambios en la política salvadoreña y por el combate frontal a las pandillas.

Sin embargo, su deseo de continuar como presidente despierta interrogantes entre la ciudadanía y expertos sobre la legalidad y el efecto en la democracia del país centroamericano.

Bukele y sus planes para la reelección en El Salvador

El tema de la reelección presidencial en El Salvador ha sido motivo de controversia durante los últimos años.

La Constitución salvadoreña tradicionalmente ha prohibido la reelección inmediata, pero en 2021 la Sala de lo Constitucional habilitó esa posibilidad, lo que ha sido interpretado como un guiño a las aspiraciones de Bukele.

Desde entonces, el mandatario no ha ocultado su intención de presentarse nuevamente, desatando reacciones tanto de sus seguidores como de la oposición y organismos internacionales.

De acuerdo, Bukele afirmó públicamente su interés en continuar como presidente y resaltó los logros de su gestión.

Este fenómeno ha llevado a distintos sectores de la sociedad a debatir sobre los límites del poder y la necesidad de mantener el equilibrio democrático.