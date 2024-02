Bukele a los medios de comunicación: “Es necesario que tengan un poco de balance y dignidad”

El presidente reelecto arrasadoramente en El Salvador, Nayib Bukele, envió un mensaje a los medios de comunicación y los instó a tener dignidad.

La contundente respuesta del mandatario se dio luego que un reportero de Univision le consultara sobre la posibilidad de hacer reformas a la Constitución para quedarse en el poder.

El periodista de la cadena estadounidense, con enfoque latino, consultó a Bukele si la era necesaria una reforma constitucional para garantizar una reelección indefinida.

Inmediatamente, el presidente electo no dudó en cuestionar el actuar de los medios de comunicación y la falta de dignidad o balance en su cobertura periodística.

“No, no creo que debería de incluirla”, dijo al responder la pregunta, sin aprovechar a esgrimir los reportajes “sesgados” de Univision.

Según Bukele, la cadena de noticias, uno de los medios de comunicación con mayor audiencia latina, se ha dedicado sembrar una campaña en contra de su gobierno, perdiendo el balance y dejando atrás la opinión de la audiencia que está el “100% a favor” de lo que ha hecho y está haciendo en El Salvador.

“Todos los reportajes de Univision son negativos. Que El Salvador y el régimen de excepción, que la gente sufre, que la gente sufre una dictadura, que el presidente se quiere reelegir inconstitucionalmente“, destacó.

Bukele fue contundente al indicar que los medios de comunicación, no solo Univision, están perdiendo audiencia por no escuchar a sus seguidores por no tener balance y dignidad.

“Creo que es necesario que los medios tengan un poco de balance, un poco de dignidad… Creo que es importante que escuchen a su audiencia”, resaltó sobre la pregunta del reportero, a quien le dijo en dos ocasiones que no cree necesaria una reforma para una reelección indefinida.